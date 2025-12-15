Döbbenetes videó került ki a tiszásokról

Deák Dániel egy egészen döbbenetes videót osztott meg a közösségi oldalán, amiben a tiszások egyebek között kijelentik, hogy "mocskosul igénytelen ország vagyunk", "az egész magyar nép hibás", illetve "senki sem magyar".

Ismét bemutatkoztak a tiszások! 🫠

– írta Deák Dániel az alább megtekinthető videóhoz.