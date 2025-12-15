Döbbenetes videó került ki a tiszásokról

Deák Dániel egy egészen döbbenetes videót osztott meg a közösségi oldalán, amiben a tiszások egyebek között kijelentik, hogy "mocskosul igénytelen ország vagyunk", "az egész magyar nép hibás", illetve "senki sem magyar".
Ismét bemutatkoztak a tiszások! 🫠
– írta Deák Dániel az alább megtekinthető videóhoz.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.