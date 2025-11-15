Orbán Viktor így érkezett meg a Háborúellenes Gyűlésre - Videó

November 15-én, szombaton Győrben rendezték meg az első Háborúellenes Gyűlést, ami ezekben a percekben is zajlik. A 11 órakor kezdődő esemény iránt nagy az érdeklődés. A gyűlést zenés előadások, kerekasztal-beszélgetések, valamint politikusi felszólalások teszik teljessé.

DPK Háborúellenes gyűlés, Győr, 2025. 11. 15. Orbán Viktor

Fotó: Mediaworks

Az Attraction együttes árnyékszínház-előadásával kezdődött meg az első háborúellenes gyűlés Győrben. A háborúellenes gyűlés csúcspontja Orbán Viktor beszéde lesz, de felszólal Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is.

A helyszínre már megérkezett Orbán Viktor, amiről egy videót is posztolt a közösségi oldalán.

„Jó napot, fiatalok!” - köszönt Orbán Viktor a kocsiból kiszállva.

„Mindig az a legizgalmasabb dolog, amit nem egészen ért az ember” – reagált a pulcsik elkapkodására a miniszterelnök.



