Orbán Viktor így érkezett meg a Háborúellenes Gyűlésre - Videó

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 15. 11:31
Háborúellenes Gyűlés Győr
Győrben tartják meg az első Háborúellenes Gyűlést.
Bors
November 15-én, szombaton Győrben rendezték meg az első Háborúellenes Gyűlést, ami ezekben a percekben is zajlik. A 11 órakor kezdődő esemény iránt nagy az érdeklődés. A gyűlést zenés előadások, kerekasztal-beszélgetések, valamint politikusi felszólalások teszik teljessé.

DPK Háborúellenes gyűlés, Győr, 2025. 11. 15. Orbán Viktor
 DPK Háborúellenes gyűlés, Győr, 2025. 11. 15. Orbán Viktor
Fotó: Mediaworks

Az Attraction együttes árnyékszínház-előadásával kezdődött meg az első háborúellenes gyűlés Győrben. A háborúellenes gyűlés csúcspontja  Orbán Viktor beszéde lesz, de felszólal    Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is.

A helyszínre már megérkezett Orbán Viktor, amiről egy videót is posztolt a közösségi oldalán. 

„Jó napot, fiatalok!” - köszönt Orbán Viktor a kocsiból kiszállva.

„Mindig az a legizgalmasabb dolog, amit nem egészen ért az ember” – reagált a pulcsik elkapkodására a miniszterelnök.


 

