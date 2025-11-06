Orbán Viktor: Hangolódunk a Trump találkozóra – videó

Ahogy arról a Bors már beszámolt, Orbán Viktor Amerikába utazik, hogy tárgyalásokat folytasson Donald Trumppal és kormányzatával.

A miniszterelnök az úttal kapcsolatban egy korábbi bejegyzésében kiemelte, hogy már eddig is számos eredményt értek el, mióta Joe Biden leköszönt, a közeljövőben azonban még szorosabbra fűzik Amerika és Magyarország kapcsolatát.

A kormányfő most pedig egy újabb videót osztott meg az útról a Facebook-oldalán, melyhez azt írta:

Orbán Viktor: Hangolódunk a Trump találkozóra.

A teljes videót itt meg is nézheted: