Orbán Viktor: Hangolódunk a Trump találkozóra – videó

Ahogy arról a Bors már beszámolt, Orbán Viktor Amerikába utazik, hogy tárgyalásokat folytasson Donald Trumppal és kormányzatával.
A miniszterelnök az úttal kapcsolatban egy korábbi bejegyzésében kiemelte, hogy már eddig is számos eredményt értek el, mióta Joe Biden leköszönt, a közeljövőben azonban még szorosabbra fűzik Amerika és Magyarország kapcsolatát.
A kormányfő most pedig egy újabb videót osztott meg az útról a Facebook-oldalán, melyhez azt írta:
Orbán Viktor: Hangolódunk a Trump találkozóra.
A teljes videót itt meg is nézheted:
