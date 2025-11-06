Szentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Nem mindennapi videóval jelentkezett az Amerikába tartó Orbán Viktor

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 06. 16:32
amerikabőrönd
Mindenkinek ugyanazt a kérdést kellett megválaszolnia a videóban.

Magyar-amerikai csúcstalálkozó lesz Amerikában, Orbán Viktor Donald Trumppal fog tárgyalni. Már el is indultak, hazánk miniszterelnöke pedig egy érdekes videóval jelentkezett a közösségi oldalán.

Orbán Viktor
Fotó: Orbán Viktor Facebook

Mi van a bőröndben? 🧳

– hangzik el a kérdés a felvételen, amiből kiderül, hogyan válaszolt többek között Lázár János és Orbán Balázs:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
