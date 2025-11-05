Megtette a bejelentést Orbán Viktor: holnap irány Amerika

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, Washingtonba látogat Orbán Viktor, ahol Donald Trump amerikai elnökkel fog tárgyalni. Sajtóinformációk szerint az amerikai elnök egy igazán előkelő helyen, a Blair House-ban kínál majd szállást a magyar kormányfőnek.



Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Magyar napok Amerikában. Jövő héten találkozom Trump elnökkel. Tárgyalunk a békéről és a magyaroknak fontos gazdasági kérdésekről is

- árulta el a múlt hét folyamán a miniszterelnök, aki nemrég bejelentette, hamarosan indul Amerikába.

Ez írta nemrég Orbán Viktor

Holnap irány Amerika

- jelentette be Facebook-oldalán a kormányfő, néhány fotó társaságában.