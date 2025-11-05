Megtette a bejelentést Orbán Viktor: holnap irány Amerika

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, Washingtonba látogat Orbán Viktor, ahol Donald Trump amerikai elnökkel fog tárgyalni. Sajtóinformációk szerint az amerikai elnök egy igazán előkelő helyen, a Blair House-ban kínál majd szállást a magyar kormányfőnek.
Magyar napok Amerikában. Jövő héten találkozom Trump elnökkel. Tárgyalunk a békéről és a magyaroknak fontos gazdasági kérdésekről is
- árulta el a múlt hét folyamán a miniszterelnök, aki nemrég bejelentette, hamarosan indul Amerikába.
Holnap irány Amerika
- jelentette be Facebook-oldalán a kormányfő, néhány fotó társaságában.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.