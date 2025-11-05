Szentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Megtette a bejelentést Orbán Viktor: holnap irány Amerika

Amerika
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 05. 12:44
WashingtonDonald TrumpOrbán Viktor
A közösségi oldalán osztotta meg a hírt. Orbán Viktor Donald Trump amerikai elnökkel fog tárgyalni.
Bors
A szerző cikkei

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, Washingtonba látogat Orbán Viktor, ahol Donald Trump amerikai elnökkel fog tárgyalni. Sajtóinformációk szerint az amerikai elnök egy igazán előkelő helyen, a Blair House-ban kínál majd szállást a magyar kormányfőnek

ORBÁN Viktor

Fotó:  MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Magyar napok Amerikában. Jövő héten találkozom Trump elnökkel. Tárgyalunk a békéről és a magyaroknak fontos gazdasági kérdésekről is

- árulta el a múlt hét folyamán a miniszterelnök, aki nemrég bejelentette, hamarosan indul Amerikába.

 

Ez írta nemrég Orbán Viktor

 

Holnap irány Amerika

- jelentette be Facebook-oldalán a kormányfő, néhány fotó társaságában.

 

