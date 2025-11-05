Szentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Imre névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Orbán Viktor: "Irány Amerika! Tegyük naggyá Magyarországot!"

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 05. 20:06 / FRISSÍTÉS: 2025. november 05. 20:06
usaDonald Trump
Hamarosan Amerikába látogat a kormányfő.

Orbán Viktor hamarosan az Amerikai Egyesült Államokba látogat, hogy stratégiai-gazdasági együttműködést alakítson ki a Trump-kormányzattal A miniszterelnök Facebook-oldalán, videóban számolt be arról: minden készen áll az induláshoz. 

"Felkészültünk. Öveket becsatolni, indulás" – üzente az első videóban, melyben Szijjártó Péter a következő egy szóval foglalta össze, mi az amerikai látogatás célja: Siker.

Egy következő felvétel mellé pedig már e sorokat fűzte:

Irány Amerika! Tegyük naggyá Magyarországot!

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu