Orbán Viktor: "Irány Amerika! Tegyük naggyá Magyarországot!"

Orbán Viktor hamarosan az Amerikai Egyesült Államokba látogat, hogy stratégiai-gazdasági együttműködést alakítson ki a Trump-kormányzattal A miniszterelnök Facebook-oldalán, videóban számolt be arról: minden készen áll az induláshoz.
"Felkészültünk. Öveket becsatolni, indulás" – üzente az első videóban, melyben Szijjártó Péter a következő egy szóval foglalta össze, mi az amerikai látogatás célja: Siker.
Egy következő felvétel mellé pedig már e sorokat fűzte:
Irány Amerika! Tegyük naggyá Magyarországot!
