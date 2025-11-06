Orbán Viktor: Amerika, jövünk! – videó

Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 06. 20:02 / FRISSÍTÉS: 2025. november 06. 20:06
Orbán Viktor újabb videóval jelentkezett a Facebook-oldalán.
Mint ismeretes, Orbán Viktor Amerikába utazik, hogy tárgyalásokat folytasson Donald Trumppal és kormányzatával.

A washingtoni Trump-Orbán-csúcstalálkozóra utazó delegáció tagjai hamarosan megérkeznek, ezzel kapcsolatban a miniszterelnök most újabb videóval jelentkezett a közösségi oldalán.

Amerika, jövünk! 

- írta a videóhoz Orbán Viktor. 

 

 

