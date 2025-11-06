Orbán Viktor: Amerika, jövünk! – videó

Mint ismeretes, Orbán Viktor Amerikába utazik, hogy tárgyalásokat folytasson Donald Trumppal és kormányzatával.
A washingtoni Trump-Orbán-csúcstalálkozóra utazó delegáció tagjai hamarosan megérkeznek, ezzel kapcsolatban a miniszterelnök most újabb videóval jelentkezett a közösségi oldalán.
Amerika, jövünk!
- írta a videóhoz Orbán Viktor.
