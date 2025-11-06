Orbán Viktor különleges fotót rakott ki az amerikai útról

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor Amerikába látogat, hogy találkozzon az elnökkel, Donald Trumppal és fontos témákról egyeztessenek. Orbán Viktor most egy különleges képet osztott meg közösségi oldalán, amin látható, kik tartottak vele Amerikába.

Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Amerika, érkezünk!

– írta az alább megtekinthető poszthoz Orbán Viktor.