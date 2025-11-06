Magyarország minisztere, Orbán Viktor Amerikába látogat, hogy tárgyaljon Donald Trumppal – most ezzel kapcsolatban tett közzé egy posztot Szijjártó Péter.
A hatodik Orbán-Trump találkozó következik és egyértelműen ez lesz a legfontosabb
A veszélyek korában élünk, amelyek feloldásában az amerikai elnöknek és a magyar miniszterelnöknek kulcsszerepe van.
Mi vagyunk az egyetlenek, akik három és fél éve a béke pártján állunk, Donald Trump pedig az egyedüli reményt jelenti a béke visszatérésére Közép-Európában.
Mindemellett Európában jelenleg különösen nagy kihívást jelent az energiaellátás biztosítása, így ebből a szempontból is kulcsfontosságú lesz a holnapi találkozó
– írta Szijjártó Péter az alábbi bejegyzésben.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.