Szijjártó Péter: A hatodik Orbán-Trump találkozó következik és egyértelműen ez lesz a legfontosabb

A hatodik Orbán-Trump találkozó következik és egyértelműen ez lesz a legfontosabb

A veszélyek korában élünk, amelyek feloldásában az amerikai elnöknek és a magyar miniszterelnöknek kulcsszerepe van.

Mi vagyunk az egyetlenek, akik három és fél éve a béke pártján állunk, Donald Trump pedig az egyedüli reményt jelenti a béke visszatérésére Közép-Európában.

Mindemellett Európában jelenleg különösen nagy kihívást jelent az energiaellátás biztosítása, így ebből a szempontból is kulcsfontosságú lesz a holnapi találkozó