Orbán Viktor: Aki békét akar, velünk tart!

Zenés előadásokkal, kerekasztal-beszélgetésekkel és politikusi felszólalásokkal megtartották az első Háborúellenes Gyűlést. Az esemény szombat délelőtt Győrben volt, ahol Orbán Viktor mellett a DPK ismert arcai is feltűntek. Sőt még Curtis és Radics Gigi párosa is összeállt két igazán ikonikus dalra.

Fontos témákat érintett a kormányfő az első Háborúellenes Gyűlésen adott interjújában, melyről korábbi cikkünkben írtunk részletesebben. A grandiózus esemény után pedig Orbán Viktor egy egyértelmű üzenetet tett közzé: Aki békét akar, velünk tart!