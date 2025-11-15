Nyugdíj-kiegészítésTisza-AdóMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Orbán Viktor: Aki békét akar, velünk tart!

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 15. 14:25
Telt házzal indult az első Háborúellenes gyűlés Győrben.
Zenés előadásokkal, kerekasztal-beszélgetésekkel és politikusi felszólalásokkal megtartották az első Háborúellenes Gyűlést. Az esemény szombat délelőtt Győrben volt, ahol Orbán Viktor mellett a DPK ismert arcai is feltűntek. Sőt még Curtis és Radics Gigi párosa is összeállt két igazán ikonikus dalra. 

Fontos témákat érintett a kormányfő az első Háborúellenes Gyűlésen adott interjújában, melyről korábbi cikkünkben írtunk részletesebben. A grandiózus esemény után pedig Orbán Viktor egy egyértelmű üzenetet tett közzé: Aki békét akar, velünk tart! 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
