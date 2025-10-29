Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Szijjártó Péter: Továbbra is tart a kenyai légi katasztrófa körülményeinek vizsgálata

Szijjártó Péter
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 29. 16:21
kenyarepülőgép balesetSüllős Gyula
A kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy mielőbb azonosítsák és hazaszállíthassák a kenyai repülőgép-szerencsétlenségben előző nap meghalt magyar állampolgárok holttesteit - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be a kormányülést követően, hogy továbbra is tart a kenyai légi katasztrófa körülményeinek vizsgálata.

SZIJJÁRTÓ Péter
Március 15. - Szijjártó Péter Dunakeszi díszpolgára címet vett át a városi ünnepségen
Fotó: Lakatos Péter / MTI

"A kenyai polgári légiközlekedési hatóság végzi a vizsgálatot. Ígéretet tettek, hogy gyors lesz a vizsgálat, és amint annak eredménye lesz, azt közölni fogják velünk" - tájékoztatott.

Majd elmondta, hogy az illetékes magyar konzul már a katasztrófa helyszínén van, s felkereste a kórházat, ahova a holttesteket szállították.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy DNS-vizsgálatokra lesz szükség az azonosításhoz, és a magyar konzul a folyamat felgyorsítása érdekében felvette a kapcsolatot a helyi rendőrséggel.

"Mindent megteszünk, hogy a holttesteket minél előbb haza lehessen szállítani, hogy a hozzátartozók a temetésről minél előbb intézkedni tudjanak" - tudatta.

"Amint a baleset körülményeivel kapcsolatban újabb információkkal rendelkezünk, azt természetesen a hozzátartozókkal közölni fogjuk" - tette hozzá.

