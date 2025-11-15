A Britain’s Got Talent győztesei a Háborúellenes Gyűlés egyik fő attrakciója

Nem mindennapi szenzációval készül a Háborúellenes Gyűlés(Hegy) Győrben: a rendezvényen az Attraction Látványszínház is színpadra lép. A világhírű magyar árnyéktáncos társulat neve mára egyet jelent a lenyűgöző vizuális történetmeséléssel. A csapat 2004-ben alakult Szűcs Zoltán vezetésével, és azóta egyedülálló műfajt teremtettek Magyarországon: olyan árnyékszínházat, amelyben a táncosok testükből formálnak élő képeket, jeleneteket, sőt teljes történeteket. A fény és az árnyék játéka, a drámai zenei aláfestés és a mozdulatok pontossága együtt olyan hatást kelt, mintha a néző egy élő, mozgó festményt látna.

Az Attraction világszerte nagy attrakcióvá nőtte ki magát, ezúttal az első Háborúellenes Gyűlés színpadán bizonyítanak (Fotó: Mediaworks archív)

A Háborúellenes Gyűlés egyik nagy dobása

Az Attraction nemzetközi áttörése 2013-ban érkezett el, amikor megnyerték a Britain’s Got Talent tehetségkutatót – első olyan külföldi produkcióként, ami valaha győzni tudott a brit műsorban. A döntőbeli előadásuk világszerte milliókat hatott meg: egy család háború okozta szétszakadását mutatták be mindössze testekkel és árnyékokkal, mégis olyan erővel, hogy a közönség és a zsűri egyaránt könnyekig meghatódott. Innen a társulat karrierje meredeken ívelt tovább: felléptek Amerikában, Mexikóban, Dubajban, Kínában és számos európai országban, és mindenhol azonnal kultikus státuszba kerültek.

Világhírnévre tettek szert

A társulat több táncműfajt ötvöz: kortárs táncosok, hip-hopos előadók, breakesek és klasszikus táncosok dolgoznak együtt, így a produkcióik egyszerre technikásak és érzelmileg lehengerlők. A stílusuk lényege, hogy beszéd nélkül mondanak el mély emberi történeteket – ezért is különösen hatásos a felbukkanásuk a Háborúellenes Gyűlésen. A béke gondolata, az emberi összetartozás, a veszteség és a remény tematikája mind olyan elemek, amelyeket az Attraction már számtalanszor megfogalmazott művészi eszközeivel.

Újra Magyarországon

A győri Háborúellenes Gyűlés közönsége így nem csupán egy demonstráció részese, hanem egy érzelmi utazásé is. Az Attraction fellépése kétségkívül az esemény egyik csúcspontja lehet– egy művészi kiállás a béke mellett, amelyet egyszerre lehet ámulva nézni és mélyen átélni.