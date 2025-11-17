Orbán Viktor feltette a kérdést: Azt hitted, már mindent láttál?

November 15-én tartották meg az első Háborúellenes Gyűlést, Győrben. Az eseményen zenés előadások, kerekasztal-beszélgetések és politikusi felszólalások is voltak. Természetesen, jelen volt a miniszterelnök, Orbán Viktor is, aki korábban már több fotót és kulisszatitkot tartalmazó felvétellel jelentkezett, nemrég pedig egy új videót osztott meg az eseményről a közösségi oldalán.

További kulisszatitkokat tartalmazó felvételt osztott meg Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlésről / Fotó: Gabor Zoltan / bors

Új videót tett közzé Orbán Viktor

"Azt hitted, már mindent láttál? DPK backstage 2. menet" - jelentette be Orbán Viktor, a videó kíséretében.