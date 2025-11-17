14. havi nyugdíjMagyar-írMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Hortenzia, Gergő névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Orbán Viktor feltette a kérdést: Azt hitted, már mindent láttál?

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 17. 20:22
kulisszatitkokHáborúellenes Gyűlés
Új videóval jelentkezett a közösségi oldalán a miniszerelnök. Orbán Viktor a szombati Háborúellenes Gyűlésről osztott meg további kulisszatitkokat.
Bors
A szerző cikkei

November 15-én tartották meg az első Háborúellenes Gyűlést, Győrben. Az eseményen zenés előadások, kerekasztal-beszélgetések és politikusi felszólalások is voltak. Természetesen, jelen volt a miniszterelnök, Orbán Viktor is, aki korábban már több fotót és kulisszatitkot tartalmazó felvétellel jelentkezett, nemrég pedig egy új videót osztott meg az eseményről a közösségi oldalán.

DPK Háborúellenes gyűlés, Győr, 2025. 11. 15. Váczi Gergő Orbán Viktor
További kulisszatitkokat tartalmazó felvételt osztott meg Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlésről / Fotó: Gabor Zoltan / bors

Új videót tett közzé Orbán Viktor

"Azt hitted, már mindent láttál? DPK backstage 2. menet" - jelentette be Orbán Viktor, a videó kíséretében.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu