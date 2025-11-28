Orbán Viktor: Magyarország elkötelezett a béketárgyalások mellett

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor Oroszországba látogatott, ahol találkozott az orosz elnökkel, Vlagyimir Putyinnal és az energiaellátásról, illetve a békéről beszéltek.
Magyarország elkötelezett a béketárgyalások mellett
– írta Orbán Viktor az alább megtekinthető videóhoz, amit a találkozóról osztott meg.
