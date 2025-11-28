Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Orbán Viktor: Magyarország elkötelezett a béketárgyalások mellett

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 28. 17:31
békePutyin
Orbán Viktor találkozott az orosz elnökkel.

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor Oroszországba látogatott, ahol találkozott az orosz elnökkel, Vlagyimir Putyinnal és az energiaellátásról, illetve a békéről beszéltek.

Orbán-Putyin találkozó 2025_11_28
Orbán és Putyin / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Miniszterelnöki Kommunik / MTI

Magyarország elkötelezett a béketárgyalások mellett

– írta Orbán Viktor az alább megtekinthető videóhoz, amit a találkozóról osztott meg.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
