Orbán Viktor: Magyarország elkötelezett a béketárgyalások mellett

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor Oroszországba látogatott, ahol találkozott az orosz elnökkel, Vlagyimir Putyinnal és az energiaellátásról, illetve a békéről beszéltek.

Orbán és Putyin / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Miniszterelnöki Kommunik / MTI

Magyarország elkötelezett a béketárgyalások mellett

– írta Orbán Viktor az alább megtekinthető videóhoz, amit a találkozóról osztott meg.