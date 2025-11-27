Kormányinfó: mutatjuk a legújabb döntéseket!

Csütörtök délelőtt ismét Kormányinfót tartott Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő, melyben a legutóbbi kormányzati bejelentéseket ismertették.

Kormányinfó: Gulyás Gergely ismét beszámolt a legfontosabb kormánydöntésekről Fotó: YouTube

Gulyás Gergely a Kormányinfót azzal kezdte: a szerdai kormányülésen szóba került Budapest helyzete. Kiemelte: sajnálja, hogy a városvezetés hat év alatt oda juttatta a fővárost, hogy fizetésképtelenségről, csődről kell beszélni. A kormány elkötelezett amellett, hogy segítse Budapestet, ugyanakkor tisztán szeretne látni. Kész a kormány csődsegélyt nyújtani a fővárosnak, ha a közgyűlés megállapítja a csődhelyzetet, amiről a főpolgármester beszél.

Budapest nem lehet működésképtelen. Pártpolitika felett álló cél, hogy Budapest esetleges fizetésképtelensége semmilyen körülmények közt ne eredményezze a város működőképességének hiányát

- húzta alá.

Kormányinfó: a kormány minden, a nyugdíjasokat megsarcoló nyugdíjadóötletet elutasít

Ugyancsak napirenden volt a 14. havi nyugdíj kérdése. Gulyás Gergely elárulta: az Idősügyi Tanács kérése, hogy a 14. havi nyugdíj kifizetése a 13. havi nyugdíjhoz hasonlóan történjen, ezért egyidejűleg folyósítják majd a 13. havi nyugdíjat a 14. havi nyugdíj bevezetésre kerülő első negyedével együtt. A nyugdíjemelés mértéke 3,6 százalék lesz, az infláció várhatóan ez alatt marad.

A 2025-ös költségvetésből 8000 milliárd forintot költ a kormány nyugdíjakra. A 2010-es évi 97 ezer forintos átlagnyugdíj 2025 szeptemberére 245 ezer forintra emelkedett, ami további 3,6 százalékkal, valamint a 14. havi nyugdíj első negyedével tovább emelkedik.

A baloldali kormány elvette a 13. havi nyugdíjat, mi pedig visszaadtuk azt. A kormány mindenféle, a nyugdíjasokat megsarcoló nyugdíjadóötletet elutasít. Elfogadhatatlannak tartjuk, ha egy kormány nem tudja garantálni a nyugdíjak értékállóságát, sőt, az értéknövelését

- emelte ki.

Az Európai Unió áll a béke útjában

A kormány az amerikai béketerv kapcsán tárgyalt a béke lehetőségéről. Úgy gondolják, hogy az Európai Unió továbbra is téves politikát folytat e téren. Európa szenved leginkább a háború következményeitől, ennek ellenére épp Európa tettei azok, amik a háború meghosszabbításához vezetnek. Brüsszelnek támogatni kell az amerikai béketörekvéseket.

Európának érdeke, hogy a háború lezáruljon! Az európai vezetők ezt nem értik, továbbra is a háborút akarják meghosszabbítani. Magyarország ennek ellenáll!

Emlékeztetett, hogy a magyar miniszterelnök válaszolt az Európai Bizottság elnökének, Ursula von der Leyennek az Ukrajna számára pénzt kérő levelére.