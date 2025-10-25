BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Bianka, Blanka névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Brüsszel mindent utál, ami a magyaroknak jó

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 25. 07:15
BrüsszelnekMagyarország
Brüsszelnek egyetlen olyan intézkedés sem tetszik, ami a magyaroknak jó.

"Családi adókedvezmény, rezsicsökkentés, migránsmentes Magyarország, egykulcsos jövedelemadó, 13. havi nyugdíj, fix 3%-os otthonteremtési hitel, 9%-os társasági adó. Mi a közös bennük?" - tette fel a kérdést Orbán Viktor a Facebook-oldalán.

A megoldás egyszerű, még ha nem is szívderítő: "Brüsszelnek egyik se tetszett, de mi mindet megcsináltuk. Felkészül: a két- és háromgyermekes anyák adómentessége. Jövőre nem babra megy a játék. Védjük meg, amit közösen elértünk!"

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu