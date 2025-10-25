Brüsszel mindent utál, ami a magyaroknak jó

"Családi adókedvezmény, rezsicsökkentés, migránsmentes Magyarország, egykulcsos jövedelemadó, 13. havi nyugdíj, fix 3%-os otthonteremtési hitel, 9%-os társasági adó. Mi a közös bennük?" - tette fel a kérdést Orbán Viktor a Facebook-oldalán.
A megoldás egyszerű, még ha nem is szívderítő: "Brüsszelnek egyik se tetszett, de mi mindet megcsináltuk. Felkészül: a két- és háromgyermekes anyák adómentessége. Jövőre nem babra megy a játék. Védjük meg, amit közösen elértünk!"
