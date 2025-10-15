A Tisza Párt meg akarja adóztatni a nyugdíjakat!

Simonovits András közgazdász a Tisza Párt nyugdíj szakértője az ATV Egyenes beszéd című műsorában kijelentette, hogy "előbb nyerjük meg a választást", utána jöhet a nyugdíjkorhatár emelése és a Nők40 eltörlése. Simonovits egy másik interjúban kifejtette, hogy a jelenlegi nyugdíjrendszer túl bőkezű az induló nyugdíjaknál, ezért csökkenteni kellene azokat, durva adóztatás révén! Ez tehát a legújabb Tisza-adó, a Tisza-csomag újabb rétegeket megsarcoló része.
Ahogy arról elsőként az Ellenpont számolt be, Simonovits András baloldali közgazdász, a Tisza Párt nyugdíj szakértője az Atv Egyenes beszéd című műsorában a Nők40 korkedvezményes nyugdíj eltörléséről és a nyugdíjkorhatár emelésének fontosságáról beszélt.
A Tisza-szakértő szerint a jelenlegi nyugdíjrendszer túl bőkezű az induló nyugdíjaknál, ezért csökkenteni kellene azokat, jelentősen adókat kivetve a nyugellátásra.
"A nyugdíjrendszer most túl bőkezű, az induló nyugdíjak, és ezt relatíve csökkenteni kéne, és jobban kéne csökkenteni a magas induló nyugdíjakat, mint az alacsonyabbakat, tehát úgy kéne visszafogni a rendszert, hogy a szegényebbek ne legyenek még szegényebbek.
De hogy képzeled a visszavágást?
Relatíve. Tehát a keresetekhez képest. Van egy bűvszó: degresszió, leegyszerűsítve mondom, olyan a degresszió, ami most is működik nagyon kicsit hogy a legmagasabb nyugdíjakat plusz 10-20%-kal megadóztatják. ezt a degressziót lehetne fokozni."
- fejtette ki a Tiszát támogató közgazdász.
Magyarán Simonovits a nyugdíjak jelentős részét csökkentené. Azt mondja ugyan, hogy a magasabb nyugdíjakat - de azt nem mondja meg, hogy mit tart magasabbnak.
A Tisza Párt nyugdíjemelési terveit a 24.hu egyik videójában is megerősítette:
A nyugdíjrendszer most túl bőkezű, az induló nyugdíjak, és ezt relatíve csökkenteni kéne, és jobban kéne csökkenteni a magas induló nyugdíjakat, mint az alacsonyabbakat, tehát úgy kéne visszafogni a rendszert, hogy a szegényebbek ne legyenek még szegényebbek.
- De hogy képzeled a visszavágást?
- Relatíve. Tehát a keresetekhez képest. Van egy bűvszó: degresszió, leegyszerűsítve mondom, olyan a degresszió, ami most is működik nagyon kicsit hogy a legmagasabb nyugdíjakat plusz 10-20%-kal megadóztatják. ezt a degressziót lehetne fokozni."
- fejtette ki a Tiszát támogató közgazdász.
Korábban már beszámoltunk arról, hogy a Tisza körüli másik tanácsadó, Petschnig Mária Zita a 13 havi nyugdíj megkurtításáról beszélt, ő átlagolná a 13 havi nyugdíjat. Ahogy egyébként Surányi György, baloldali jegybankelnökből lett Tisza-tanácsadó is, a 13 havi nyugdíj ellen szólalt fel. Surányi szerint "semmilyen alapja nincs a 13. havi nyugdíjnak."
Egyéb kiszivárgott tiszás tervek is negatívan érinthetnék a magyar nyugdíjasokat. Korábbi cikkünkben elmondtuk, hogy a Tisza háza tájáról kiszivárgott háromkulcsos jövedelemadó terve a nyugdíjas munkavállalókra aránytalanul nagy adóemelést jelentene, amelynek mértéke arányaiban nagyobb lenne, mint az aktív korúak esetében. Ennek oka, hogy a nyugdíj mellett dolgozók nem fizetnek társadalombiztosítási járulékot csak jövedelemadót.
A Tisza által tervezett SZJA-emelés a nyugdíjas pedagógusoknak átlagosan havi 15 ezer, évi 180 ezer forinttal, az egészségügyben dolgozó időskorúaknak pedig átlagosan havi 33 ezer, évi 397 ezer forinttal több adófizetési kötelezettséget jelentene. Egy 40 éve praktizáló orvos bruttó bére 2,38 millió forint. Ők már a 33 százalékos adósávba esnének, havi szinten 262 ezer forinttal, évente 3,14 millió forinttal keresnének kevesebbet.
Korábban a Ripost is beszámolt arról a Tisza Párt belső köreiből kiszivárgott dokumentumról, amelyből kiderült, hogy hiába ígérget hazudozva szja-csökkentést Magyar Péter pártja, a Tisza, valójában brutális adóemelésre készülnek. A három sávos, progresszív adórendszerrel, amelyről egy, az Index által megszerzett belső dokumentum árulkodik szinte minden munkából élő magyar rosszabbul járna. Mutatjuk, hogy kiket sújtana leginkább a Tisza-csomag!
Csak emlékeztetőül: a kiszivárgott belső dokumentum szerint a Tisza-adó úgy nézne ki, hogy éves szinten
A kormány különösen nagy figyelmet fordít a magyar családokra, akik mindezt számtalan intézkedés és adómentesség formájában élvezhetik. A Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára ehhez képest igazi tragédiának nevezte a Tisza-adót a Magyar Nemzetnek adott interjúban.
A többkulcsos adórendszert ismerjük: azzal általában mindenki rosszul jár. A Tisza Párt napokban kiszivárgott adóügyi elképzelése súlyos következményekkel járnána minden család számára, különösen az egyszülősökre, hiszen a családi adókedvezmény felülvizsgálata jelentős pénzügyi terhet jelentene mindannyiuknak
– árulta el Koncz Zsófia, aki hozzátette, hogy a magyar családok a saját bőrükön tapasztalják, hogy számíthatnak a nemzeti kormányra, amely egyértelműen az adócsökkentés mellett áll.
A Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) szerint jelenleg három erős pilléren áll a magyar családi adórendszer: 15 százalékos szja, anyák szja-mentessége, családi adókedvezmény. Az intézet szerint a Tisza-adó mindhárom pillért megtámadja. Kiszámolták ugyanis, hogy egy kétgyermekes, átlagos bért kereső szülőtől csak az szja-emeléssel havi negyvenezer forintot vonnának el Magyar Péterék. A családi adókedvezmény eltörlése emellett további nyolcvanezer forint elvételét jelentené havonta és máris havi mínusz 120 ezer forintban lennének az érintettek.
Komoly gyomrost jelentene az átlagkeresettel rendelkező, 25 év alattiak számára is Magyar Péterék adóemelése. A Központi Statisztikai Hivatal friss adataiból feketén-fehéren kiszámolható mindez: a 20 és 29 év közöttiek bruttó átlagbére 590 ezer forint, ami már a 22 százalékos kulcs alá esne. Egy ilyen fizetésnél a mostani nulla szja helyett havonta 129 ezer forintot kellene befizetni. Ez pedig éves szinten több mint másfél millió forintot venne ki éppen azoknak a fiataloknak a zsebéből, akik önálló életbe kezdenének.
A kormány az utóbbi években több részletben emelte az orvosok fizetését, amivel a nettó átlagbérük mára 1 461 005 forintra emelkedett. Kormányra kerülése esetén a Tisza Párt ezt jócskán lefölözné, mivel a Tisza-adó átlagosan 228 793 forintot venne ki az orvosok zsebéből – minden hónapban.
És ezek csak példák. Bruttó 416 ezer forintos havi keresettől mindenkinek több szja-t kellene fizetnie, mint jelenleg. Ez a Tisza-csomag népnyúzó hatása.
Négymillió háztartáshoz juttatták el a Fidesz aktivistái azt a szórólapot, amelyen a Tisza-adó következményeire hívják fel a figyelmet. Internetes kalkulátor segítségével kiszámolhatja mindenki, mennyivel csökkenne a fizetése, ha Magyar Péterék terve megvalósulna.
A Tisza-adó a budapestiek és a vidékiek fizetését is csökkentené. Aktivistáink már úton vannak és mindenkihez, eljuttatják az igazságot: átver a Tisza! – hívta fel korábban a figyelmet közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra.
Új honlap is indult, a tisza-ado.hu oldalon
mindenki kiszámolhatja, mennyit venne el tőle a Tisza.
A budapesti Fidesz elnöke az aktivistákkal közösen indult szórólapokat osztogatni, amelyeken azt mutatják be, hogy a Tisza-adó mennyi pénzt venne ki az emberek zsebéből.
A Fidesz október elejéig tartó szórólapkampányt indít annak érdekében, hogy minél többen értesüljenek a Tisza-adóról és a lehetséges hatásáról.
Mindenkinek tudnia kell a Tisza Párt szándékáról – jelentette ki Menczer Tamás kommunikációs igazgató. Emlékeztetett: Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke korábban arról beszélt, hogy az adóterveiket nem szeretnék nagydobra verni, de a választás után már mindent lehet.
– Hogy mi az a minden vagy mi ez a minden, erről egyre többet tudunk. Megtudtuk, hogy a Tisza Párt adót akar emelni, be akarják vezetni a Tisza-adót, a személyi jövedelemadót a jelenlegi 15 százalékról 22 százalékra és 33 százalékra akarják emelni. Ez azt jelentené, hogy
négymillió embernek csökkenne a nettó keresete,
és mindenkinek, aki bruttó 400 ezer forint felett keres havonta, ezen a szinten vagy efelett, csökkenne a havi jövedelme. A Fidesz a következő napokban négymillió háztartásba juttat el szórólapokat tízezer önkéntes segítségével, ugyanis a Tisza szándékáról, a Tisza-adóról és a Tisza bukásáról, lebukásáról mindenkinek tudnia kell! – közölte a kommunikációs igazgató.
Augusztus végén az Index tett közzé egy belső dokumentumot, amely szerint, ha az ellenzéki párt győz a jövő évi választáson, progresszív jövedelmadózást vezetnének be.
Becslések szerint jövőre a 25 év alatti fiatalok havi bruttó átlagkeresete 622 ezer forint lenne, ami után a Tisza-terv alapján 107 673 forinttal több SZJA-t kellene fizetniük, mint most, ugyanis kiesnének a jelenlegi 25 év alattiaknak szóló SZJA-kedvezmény hatása alól. Ez éves szinten közel 1,3 millió forintos nettó keresetcsökkenést jelentene minden 25 év alatti fiatal számára.
A Tisza adóemelése a Fidesz kormányzat által az elmúlt években kiemelten támogatott középosztályt és a családosokat elviselhetetlen mértékben sújtaná, utóbbiak zsebéből (gyerekszámtól függően, háztartásokat vizsgálva) akár ugyanannyit vagy többet is elvenne, mint amennyit a nemzeti kormány a családi adózással és az adócsökkentésekkel a zsebükben hagy.
Szalai Piroska, a miniszterelnök főtanacsadója szerint az adómentesség egy átlag keresetű család esetében is százezrekben mérhető. Példaként említette, hogy egy olyan családban, ahol az édesanya 30 alatti és egy gyermeke van, a fizetése pedig a korcsoportjára jellemzően alacsonyabb, miközben az édesapa a nemzetgazdaság átlag körüli fizetéssel rendelkezik, akkor ennek a családnak 150 000 forintos keresetcsökkenést kell elszenvednie a progresszív adórendszer nyomán. Az éves szinten 1 800 000 forintnak megfelelő bevételkiesést jelent a családi kasszában. De a 25 év alattiak esetében is a keresetcsökkenés havonta 107-108 ezer forint lehet nettóban, ez pedig évente 1 300 000 forint mínuszt jelent havonta, ami egy pályakezdő fiatal számára.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.