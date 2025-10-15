A Tisza Párt meg akarja adóztatni a nyugdíjakat!

Simonovits András közgazdász a Tisza Párt nyugdíj szakértője az ATV Egyenes beszéd című műsorában kijelentette, hogy "előbb nyerjük meg a választást", utána jöhet a nyugdíjkorhatár emelése és a Nők40 eltörlése. Simonovits egy másik interjúban kifejtette, hogy a jelenlegi nyugdíjrendszer túl bőkezű az induló nyugdíjaknál, ezért csökkenteni kellene azokat, durva adóztatás révén! Ez tehát a legújabb Tisza-adó, a Tisza-csomag újabb rétegeket megsarcoló része.

Ahogy arról elsőként az Ellenpont számolt be, Simonovits András baloldali közgazdász, a Tisza Párt nyugdíj szakértője az Atv Egyenes beszéd című műsorában a Nők40 korkedvezményes nyugdíj eltörléséről és a nyugdíjkorhatár emelésének fontosságáról beszélt.

A Tisza-szakértő szerint a jelenlegi nyugdíjrendszer túl bőkezű az induló nyugdíjaknál, ezért csökkenteni kellene azokat, jelentősen adókat kivetve a nyugellátásra.

"A nyugdíjrendszer most túl bőkezű, az induló nyugdíjak, és ezt relatíve csökkenteni kéne, és jobban kéne csökkenteni a magas induló nyugdíjakat, mint az alacsonyabbakat, tehát úgy kéne visszafogni a rendszert, hogy a szegényebbek ne legyenek még szegényebbek.

De hogy képzeled a visszavágást?

Relatíve. Tehát a keresetekhez képest. Van egy bűvszó: degresszió, leegyszerűsítve mondom, olyan a degresszió, ami most is működik nagyon kicsit hogy a legmagasabb nyugdíjakat plusz 10-20%-kal megadóztatják. ezt a degressziót lehetne fokozni."

- fejtette ki a Tiszát támogató közgazdász.

Magyarán Simonovits a nyugdíjak jelentős részét csökkentené. Azt mondja ugyan, hogy a magasabb nyugdíjakat - de azt nem mondja meg, hogy mit tart magasabbnak.

A Tisza Párt nyugdíjemelési terveit a 24.hu egyik videójában is megerősítette:

A Tisza-csomag több eleme is negatívan érintené a nyugdíjasokat

Korábban már beszámoltunk arról, hogy a Tisza körüli másik tanácsadó, Petschnig Mária Zita a 13 havi nyugdíj megkurtításáról beszélt, ő átlagolná a 13 havi nyugdíjat. Ahogy egyébként Surányi György, baloldali jegybankelnökből lett Tisza-tanácsadó is, a 13 havi nyugdíj ellen szólalt fel. Surányi szerint "semmilyen alapja nincs a 13. havi nyugdíjnak."