Tisza-adó: brutális adóemelést akar bevezetni a Tisza Párt. Magyar Péter alelnöke és Dálnoki Áron, a Tisza gazdasági munkacsoportjának vezetője egy etyeki fórumukon kijelentették, hogy adóemelésre, azaz többkulcsos adóra készülnek, és csak azért nem beszélnek erről, mert választási kampány van, viszont, ha nyernek, akkor utána „mindent lehet”. Magyar Péterék „felülvizsgálnák" a családi adókedvezményeket és a rezsicsökkentést is.

Tisza-adó: Éves szinten átlagosan 276 ezer forintot buknának a munkavállalók -Fotó: MW

A kiszivárgott dokumentum szerint 2026. júliusától a már a szakmunkás minimálbért – azaz a garantált bérminimumot – alig meghaladó kereset is a 22 százalékos kulcs alá esne.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szerint a Tisza új adózási rendszere mintegy 1.300 milliárd forintot venne ki a magyar emberek zsebéből. Ez egy foglalkoztatottra vetítve átlagosan éves szinten 276 ezer forint elvonást jelenthet. Már havi bruttó 400 ezer Ft-os fizetés fölött mindenki rosszul jár, és nincs olyan sáv, ahol bárki is kevesebb adót fizetne a mostanihoz képest.

A Tisza-adó miatt például

• egy pedagógus havi 30 000 forinttal kevesebbet kapna, ami évi 364 000 forintot mínuszt jelent;

• egy ápoló havi 23 000 forinttal kevesebbet kapna, ami évi 280 000 forint mínuszt jelent;

• egy rendőr havi 13 000 forinttal kevesebbet vinne haza, ami évi 154 000 forint mínusz;

• egy katona havi 39 000 forinttal kevesebb bért kapna, ami évi 476 000 forint mínusz;

• egy orvosnak 264 000 forinttal kevesebb jutna, ami évi 3 172 000 forint mínusz.

A Tisza adóemelése a Fidesz kormányzat által az elmúlt években kiemelten támogatott középosztályt és a családosokat elviselhetetlen mértékben sújtaná, utóbbiak zsebéből (gyerekszámtól függően, háztartásokat vizsgálva) akár ugyanannyit vagy többet is elvenne, mint amennyit a nemzeti kormány a családi adózással és az adócsökkentésekkel a zsebükben hagy. Szalai Piroska, a miniszterelnök főtanácsadója szerint az adómentesség egy átlag keresetű család esetében is százezrekben mérhető. Példaként említette, hogy egy olyan családban, ahol az édesanya 30 alatti és egy gyermeke van, a fizetése pedig a korcsoportjára jellemzően alacsonyabb, miközben az édesapa a nemzetgazdaság átlag körüli fizetéssel rendelkezik, akkor ennek a családnak 150 000 forintos keresetcsökkenést kell elszenvednie a progresszív adórendszer nyomán. Az éves szinten 1 800 000 forintnak megfelelő bevételkiesést jelent a családi kasszában. De a 25 év alattiak esetében is a keresetcsökkenés havonta 107-108 ezer forint lehet nettóban, ez pedig évente 1 300 000 forint mínuszt jelent havonta, ami egy pályakezdő fiatal számára.

Ennyit vinne el a gyermekesektől a Tisza-adó:

• 1 gyermek esetén: -1,8 millió forint

• 2 gyermek esetén: -2,8 millió forint

• 3 gyermek esetén: -4,2 millió forint