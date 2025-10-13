Szijjártó Péter: az utolsó magyar túsz is kiszabadult a Hamász fogságából

Szijjártó Péter hatalmas örömhírt osztott meg a közösségi oldalán, ugyanis elárulta, hogy az utolsó magyar túsz is kiszabadult a Hamász fogságából.
Több mint két év reménykedés után az elmúlt percekben megérkezett a várva várt értesítés: Omri Miránt a Hamász átadta a Vöröskeresztnek, így az utolsó magyar túsz is kiszabadult a Hamász fogságából.
Nagy köszönet illeti Donald Trump elnököt, aki az öt évvel ezelőtti Ábrahám-megállapodások után újra olyan megegyezést hozott tető alá, amely a békés, biztonságos, terrorizmustól mentes élet reményét kínálja a közel-keleti népek számára.
Köszönjük katari és egyiptomi barátaink fáradhatatlan közvetítői munkáját is!
– írta Szijjártó Péter.
