Szijjártó Péter: az utolsó magyar túsz is kiszabadult a Hamász fogságából

Szijjártó Péter
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 13. 09:03
Hamásztúsz
Szijjártó Péter köszönetet mondott Donald Trumpnak.

Szijjártó Péter hatalmas örömhírt osztott meg a közösségi oldalán, ugyanis elárulta, hogy az utolsó magyar túsz is kiszabadult a Hamász fogságából.

SZIJJÁRTÓ Péter
Szijjártó Péter / Fotó: Hegedüs Róbert

Több mint két év reménykedés után az elmúlt percekben megérkezett a várva várt értesítés: Omri Miránt a Hamász átadta a Vöröskeresztnek, így az utolsó magyar túsz is kiszabadult a Hamász fogságából. 

Nagy köszönet illeti Donald Trump elnököt, aki az öt évvel ezelőtti Ábrahám-megállapodások után újra olyan megegyezést hozott tető alá, amely a békés, biztonságos, terrorizmustól mentes élet reményét kínálja a közel-keleti népek számára. 

Köszönjük katari és egyiptomi barátaink fáradhatatlan közvetítői munkáját is!

– írta Szijjártó Péter.

 

