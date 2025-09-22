Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
19°C Székesfehérvár

Móric névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szijjártó Péter: Erős családokra van szükség ahhoz, hogy újra naggyá tegyük Magyarországot

Szijjártó Péter
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 22. 21:43
New Yorkcsaládcsaládtámogatás
A kormány célja, hogy ismét naggyá tegye Magyarországot, ehhez viszont erős családokra van szükség, amelyek alapját a nők, az anyák jelentik - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn New Yorkban.
Bors
A szerző cikkei

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az ENSZ negyedik nőügyi világkonferenciájának évfordulója alkalmából rendezett ülésen leszögezte, hogy Magyarországon továbbra is a családok képezik a társadalom alapját, miközben mára a család intézménye a szélsőséges genderideológia súlyos támadásának van kitéve.

SZIJJÁRTÓ Péter
Szijjártó Péter New Yorkban Fotó: KKM

Magyarországon a családot anya, apa és gyermekek alkotják. Az anya nő, az apa férfi 

- hangsúlyozta.

Majd elmondta, hogy a magyar kormány két fontos alapelvet követ: először is azt, hogy a gyerekvállalás senkit ne hozzon hátrányos helyzetbe anyagilag, másodszor pedig azt, hogy meg kell teremteni minden szükséges feltételt ahhoz, hogy a család és a karrier összeegyeztethető legyen.

Szijjártó Péter ennek kapcsán arra emlékeztetett, hogy Magyarországon családközpontú adórendszert vezettek be, amelynek keretében élethosszig tartó személyi jövedelemadó-mentesség illeti meg a négy vagy több gyereket vállaló nőket, ezt azonban jövő héttől már a háromgyermekes, 2026-től pedig majd a kétgyermekes anyákra is kiterjesztik.

SZIJJÁRTÓ Péter
A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) által közreadott képen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter felszólal a Pekingi Nyilatkozat 30. évfordulója alkalmából rendezett magas szintű ülésen New Yorkban 2025. szeptember 22-én Fotó: KKM

Aláhúzta, hogy az anya a gyermeke hat hónapos koráig a korábbi bruttó fizetését nettóként kapja meg, két és fél éves korig pedig, ha úgy döntenek, hogy otthon maradnak, akkor a bérük 70 százalékát kapják kézhez.

Emellett kitért arra is, hogy minden nő, aki negyven évet ledolgozott, az életkortól függetlenül elmehet nyugdíjba, illetve érintette a Babaváró hitelt is.

Nagyon világos célunk van. Újra naggyá akarjuk tenni Magyarországot. Ez pedig egyedül erős családok révén lehetséges. És mind tudjuk, hogy az erős család alapja a nő, az anya, akit mi nagyon tisztelünk

- összegzett.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu