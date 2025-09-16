Ázsia ExpresszCharlie KirkOtthon Start ProgramSztárban Sztár All StarsMegasztár
Rendkívüli bejelentés: a magyarok vízummentesen utazhatnak az Egyesült Államokba

usa
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 16. 16:05
vízumSzijjártó Péter
Fontos bejelentést tett ma az amerikai belbiztonsági minisztérium (DHS) Magyarországgal kapcsolatban. A közlemény szerint Magyarország visszanyerte teljes jogú státuszát az amerikai vízummentességi programban. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter üdvözölte a döntést.

Az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma (DHS) bejelentette, hogy Magyarország visszanyerte teljes jogú státuszát az amerikai vízummentességi programban (VWP). Kristi Noem, a DHS vezetője közölte, hogy hazánk sikeresen teljesítette azokat a biztonsági követelményeket, amelyek a korlátozások feloldásához szükségesek voltak – írja a Magyar Nemzet.

A döntés értelmében megszűnnek azok a korlátozások, amelyek korábban megnehezítették a magyar állampolgárok utazását az Egyesült Államokba. A 2021 elején bevezetett szigorítások, amelyek többek között a Magyarországon kívül született magyar útlevéllel rendelkezőket érintették, immár a múlté.

Az Elektronikus Utazási Engedélyezési Rendszer (ESTA) használata is egyszerűsödik a magyar utazók számára. A korábbi egyéves érvényességi idő helyett 2025. szeptember 30-tól a magyar állampolgárok kétéves, többszöri belépésre jogosító ESTA-engedélyt igényelhetnek.

Az Egyesült Államok és Magyarország között szoros biztonsági partnerség áll fenn, és ez a kötelezettségvállalás tükröződik azokban a lépésekben is, amelyeket Magyarország tett a vízummentességi program biztonsági előírásainak teljesítése érdekében

– mondta Tricia McLaughlin helyettes államtitkár.

Trump elnökhöz hasonlóan Orbán miniszterelnök is elkötelezett amellett, hogy biztosítsa országának határainak biztonságát és ellenőrizze, ki lép be az országba. Amikor a nemzetek biztosítják határaik biztonságát, az egész világot biztonságosabbá teszik – és ezért jutalmat érdemelnek. Trump elnök és Noem miniszter erőfeszítéseinek köszönhetően a Belbiztonsági Minisztérium visszaállítja a bevándorlási rendszer integritását.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter üdvözölte a döntést.

A demokrata kormány alatt Joe Biden és az amerikai elnöki adminisztráció ellenségként tekintett Magyarországra. A magyar-amerikai politikai együttműködés a mélypontjára jutott. Ez a helyzet változott meg teljes egészében akkor, amikor Donald Trump elnök megnyerte a választást. Azóta a magyar-amerikai kapcsolatok aranykorát éljük

– fogalmazott a döntést bejelentő videójában a miniszter.

