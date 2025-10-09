Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Donald Trump nagy bejelentést tett a háborúról

Donald Trump
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 09. 07:55 / FRISSÍTÉS: 2025. október 09. 07:56
békemegállapodásháború
A Hamász beleegyezett a Donald Trump amerikai elnök által szorgalmazott békemegállapodásba.
Bors
A szerző cikkei

A hírek szerint a Hamász beleegyezett a Donald Trump által szorgalmazott békemegállapodásba, amely véget vet a gázai háborúnak és visszaadja a túszokat. A megállapodás két évvel azután született, hogy a terrorszervezet 2023. október 7-én megtámadta Izraelt.

Donald Trump bejelentette, Izrael és a Hamász is aláírta béketerv első fázisát
Donald Trump bejelentette, Izrael és a Hamász is aláírta béketerv első fázisát / Fotó: AFP

Donald Trump a Truth Social oldalán tette közzé a bejelentést

Nagy büszkeséggel jelentem be, hogy Izrael és a Hamász is aláírta béketervünk első fázisát. Ez azt jelenti, hogy az összes túszt hamarosan szabadon engedik, és Izrael egy elfogadott vonal mentén vonja vissza csapatait, ami az első lépés egy erős, tartós és örök béke felé. Minden féllel tisztességesen fognak bánni! Ez egy nagy nap az arab és a muszlim világ, Izrael, az összes környező nemzet és az Amerikai Egyesült Államok számára, és köszönetet mondunk a katari, egyiptomi és török ​​közvetítőknek, akik velünk együttműködve lehetővé tették ezt a történelmi és példa nélküli eseményt. Áldottak a béketeremtők!

– írja szavaira hivatkozva az Origo.

 

