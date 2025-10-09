Donald Trump nagy bejelentést tett a háborúról

A hírek szerint a Hamász beleegyezett a Donald Trump által szorgalmazott békemegállapodásba, amely véget vet a gázai háborúnak és visszaadja a túszokat. A megállapodás két évvel azután született, hogy a terrorszervezet 2023. október 7-én megtámadta Izraelt.
Nagy büszkeséggel jelentem be, hogy Izrael és a Hamász is aláírta béketervünk első fázisát. Ez azt jelenti, hogy az összes túszt hamarosan szabadon engedik, és Izrael egy elfogadott vonal mentén vonja vissza csapatait, ami az első lépés egy erős, tartós és örök béke felé. Minden féllel tisztességesen fognak bánni! Ez egy nagy nap az arab és a muszlim világ, Izrael, az összes környező nemzet és az Amerikai Egyesült Államok számára, és köszönetet mondunk a katari, egyiptomi és török közvetítőknek, akik velünk együttműködve lehetővé tették ezt a történelmi és példa nélküli eseményt. Áldottak a béketeremtők!
– írja szavaira hivatkozva az Origo.
