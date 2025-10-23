Szentkirályi Alexandra: Százezren a békéért, feleannyian se a háborúért

BékemenetSzolnoki buszbalesetMegasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 23. 19:54
Magyar PéterBékemenetOrbán Viktor
Szentkirályi Alexandra szerint az utcán mindenképp megnyerték az első harcot, de online is győzniük kell.
A budapesti Fidesz elnöke Facebook-oldalán jelentkezett be fotókkal a Békemenet után:

Százezren a békéért, feleannyian se a háborúért. Köszönjük, Magyarország! Orbán Viktor erősebben képviselheti a békét Brüsszelben, mint valaha

– fogalmazott Szentkirályi Alexandra.

Holnap, gondolom, majd Magyar Péter megméri, hogy egymillióan voltak a harmincezres Hősök terén és a Tisza már amúgy is vezet tízezer százalékkal! 

–  tette hozzá kommentben a budapesti Fidesz elnöke.

Végezetül pedig még elmondta: 

De ne felejtsük! Az utcán megnyertük az első harcot, de online is győznünk kell. Lájkoljuk, kommenteljünk, osszuk meg a Békemeneten készült képeket és videókat, hogy mindenkihez eljusson az igazság!

Szentkirályi Alexandra bejegyzését itt nézheted meg:

 

