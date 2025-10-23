Szentkirályi Alexandra: Százezren a békéért, feleannyian se a háborúért

A budapesti Fidesz elnöke Facebook-oldalán jelentkezett be fotókkal a Békemenet után:
Százezren a békéért, feleannyian se a háborúért. Köszönjük, Magyarország! Orbán Viktor erősebben képviselheti a békét Brüsszelben, mint valaha
– fogalmazott Szentkirályi Alexandra.
Holnap, gondolom, majd Magyar Péter megméri, hogy egymillióan voltak a harmincezres Hősök terén és a Tisza már amúgy is vezet tízezer százalékkal!
– tette hozzá kommentben a budapesti Fidesz elnöke.
Végezetül pedig még elmondta:
De ne felejtsük! Az utcán megnyertük az első harcot, de online is győznünk kell. Lájkoljuk, kommenteljünk, osszuk meg a Békemeneten készült képeket és videókat, hogy mindenkihez eljusson az igazság!
Szentkirályi Alexandra bejegyzését itt nézheted meg:
