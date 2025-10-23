Orbán Viktor: Kétszer annyian voltunk a Békemeneten, mint a Tisza háborús menetén

Erről pedig Orbán Viktor maga számolt be a közösségi oldalán, mint írja:
Kétszer annyian voltunk a Békemeneten, mint a Tisza háborús menetén. Köszönjük!
Bejegyzéséhez pedig egy igen szemléletes fotót is megosztott:
Ahogy arról a Bors már beszámolt, október 23-án az ország minden tájáról érkeztek a 11. alkalommal megrendezésre kerülő Békemenetre. Fricz Tamás, a szervező CÖF-CÖKA alapítója már csütörtök reggel arról beszélt: "Sorsdöntő lesz a Békemenet, az elsőhöz hasonlítható, amikor az emberek azt érezték, hogy meg kell védeni az ország függetlenségét." A tömeg a Császár-Komjádi uszoda előtt kezdett gyülekezni. A Békemenet az Elvis Presley térről indult, a Margit-hídon, a Nyugati téren, majd az Alkotmány utcán át érkezett a Kossuth Lajos térre, ahol az állami ünnepséget tartották, melynek lezárásaként Orbán Viktor mondott beszédet. Gyakorlatilag az ország minden pontjáról érkeztek emberek.
