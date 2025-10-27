BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
Pápai audiencián járt Orbán Viktor, újabb felvételeket osztott meg a miniszerelnök

2025. október 27.
A közösségi oldalán tette közzé a képeket Orbán Viktor. A miniszterelnök a Vatikán támogatását kérte.
Mint arról már korábban is beszámoltunk, Orbán Viktor miniszerelnök hétfőn látogatást tett a Vatikánvárosi Államban és Rómában, az Olasz Köztársaságban, a látogatás során pedig magánaudiencián fogadta XIV. Leó pápa a magyar miniszterelnököt. Orbán Viktor az audienciáról korábban megosztott egy videót, nemrég pedig néhány fényképpel jelentkezett a Facebook-oldalán.

Fotókat osztott meg a pápánál tett látogatásáról Orbán Viktor / Fotó: Mario Tomassetti

A pápánál tett látogatásáról osztott meg fotókat Orbán Viktor

Pápai audiencia. Ma arra kértem a Szentatyát, hogy a Vatikán továbbra is támogassa Magyarország háború elleni törekvéseit!

- írta a képeket tartalmazó Facebook-posztjában Orbán Viktor.

 

