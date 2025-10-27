Pápai audiencián járt Orbán Viktor, újabb felvételeket osztott meg a miniszerelnök

Mint arról már korábban is beszámoltunk, Orbán Viktor miniszerelnök hétfőn látogatást tett a Vatikánvárosi Államban és Rómában, az Olasz Köztársaságban, a látogatás során pedig magánaudiencián fogadta XIV. Leó pápa a magyar miniszterelnököt. Orbán Viktor az audienciáról korábban megosztott egy videót, nemrég pedig néhány fényképpel jelentkezett a Facebook-oldalán.
Pápai audiencia. Ma arra kértem a Szentatyát, hogy a Vatikán továbbra is támogassa Magyarország háború elleni törekvéseit!
- írta a képeket tartalmazó Facebook-posztjában Orbán Viktor.
