Orbán Viktor megmutatta: ilyen volt a magánaudiencia XIV. Leó pápánál

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn látogatást tett a Vatikánvárosi Államban és Rómában, az Olasz Köztársaságban. A látogatás során a magyar miniszterelnököt magánaudiencián fogadta XIV. Leó pápa, majd Pietro Parolin bíboros szentszéki államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel tárgyalt.

Magánaudiencián fogadta a pápa Orbán Viktort / Fotó: Mario Tomassetti

A magánaudienciáról osztott meg videót Orbán Viktor

Út a békéhez. Magánaudiencián Őszentsége XIV. Leó pápánál

- írta nemrég a közösségi oldalán a miniszterelnök, egy videó társaságában.