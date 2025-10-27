Orbán Viktor megmutatta: ilyen volt a magánaudiencia XIV. Leó pápánál

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn látogatást tett a Vatikánvárosi Államban és Rómában, az Olasz Köztársaságban. A látogatás során a magyar miniszterelnököt magánaudiencián fogadta XIV. Leó pápa, majd Pietro Parolin bíboros szentszéki államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel tárgyalt.
Út a békéhez. Magánaudiencián Őszentsége XIV. Leó pápánál
- írta nemrég a közösségi oldalán a miniszterelnök, egy videó társaságában.
