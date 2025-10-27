BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
Orbán Viktor megmutatta: ilyen volt a magánaudiencia XIV. Leó pápánál

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 27. 21:31
A közösségi oldalán osztott meg egy videót a miniszterelnök.
Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn látogatást tett a Vatikánvárosi Államban és Rómában, az Olasz Köztársaságban. A látogatás során a magyar miniszterelnököt magánaudiencián fogadta XIV. Leó pápa, majd Pietro Parolin bíboros szentszéki államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel tárgyalt. 

Magánaudiencián fogadta a pápa Orbán Viktort / Fotó: Mario Tomassetti

A magánaudienciáról osztott meg videót Orbán Viktor

Út a békéhez. Magánaudiencián Őszentsége XIV. Leó pápánál

- írta nemrég a közösségi oldalán a miniszterelnök, egy videó társaságában.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
