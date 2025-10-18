Orbán Viktor megszólalt a budapesti békacsúcsról: ezért lesz valójában Budapesten a Trump-Putyin találkozó

A magyar miniszterelnök három pontban adott választ a kérdésre: mi az oka annak, hogy a magyar fővárosra esett a nagyhatalmak választása?
Ezek a következők:
A kormányfő úgy látja, hogy Magyarország ma az az ország Európában, ahol komoly esélye van annak, hogy egy amerikai-orosz tárgyalás végül elvezet a békéhez.
És ahol talán még az európai szempontok is érvényesülhetnek. Brüsszel ugyan elszigetelte magát, de mi tárgyalunk tovább
- zárta sorait Orbán Viktor.
