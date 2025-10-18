Orbán Viktor megszólalt a budapesti békecsúcsról: ezért lesz valójában Budapesten a Trump-Putyin találkozó

A magyar miniszterelnök három pontban adott választ a kérdésre: mi az oka annak, hogy a magyar fővárosra esett a nagyhatalmak választása?

Orbán Viktor válasza

Ezek a következők:

Mi soha nem oktattunk ki senkit. Akkor sem, ha kormányon volt, vagy éppen ellenzékben. Mi soha nem zártuk le a tárgyalási csatornákat. Úgy nehéz meggyőzni bárkit, bármiről, ha nem állunk szóba vele. És a legfontosabb: mi évek óta következetesen és kitartóan állunk a béke ügye mellett. Konfrontáció helyett együttműködés, megbélyegzés helyett kölcsönös tisztelet. Ez a béke útja.

A kormányfő úgy látja, hogy Magyarország ma az az ország Európában, ahol komoly esélye van annak, hogy egy amerikai-orosz tárgyalás végül elvezet a békéhez.

És ahol talán még az európai szempontok is érvényesülhetnek. Brüsszel ugyan elszigetelte magát, de mi tárgyalunk tovább

- zárta sorait Orbán Viktor.