Orbán Viktor megszólalt a budapesti békecsúcsról: ezért lesz valójában Budapesten a Trump-Putyin találkozó

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 18. 07:52 / FRISSÍTÉS: 2025. október 18. 10:39
Miért éppen Budapest? Tegnap óta sokan kérdezik és találgatnak szerte a világban, miért lett Magyarország a helyszíne az amerikai és az orosz elnök találkozójának - tette fel a kérdést Orbán Viktor a Facebook-oldalán szombat reggel.
A magyar miniszterelnök három pontban adott választ a kérdésre: mi az oka annak, hogy a magyar fővárosra esett a nagyhatalmak választása?

Orbán Viktor válasza

Ezek a következők:

  1. Mi soha nem oktattunk ki senkit. Akkor sem, ha kormányon volt, vagy éppen ellenzékben. 
  2. Mi soha nem zártuk le a tárgyalási csatornákat. Úgy nehéz meggyőzni bárkit, bármiről, ha nem állunk szóba vele. 
  3. És a legfontosabb: mi évek óta következetesen és kitartóan állunk a béke ügye mellett. Konfrontáció helyett együttműködés, megbélyegzés helyett kölcsönös tisztelet. Ez a béke útja.

A kormányfő úgy látja, hogy Magyarország ma az az ország Európában, ahol komoly esélye van annak, hogy egy amerikai-orosz tárgyalás végül elvezet a békéhez

És ahol talán még az európai szempontok is érvényesülhetnek. Brüsszel ugyan elszigetelte magát, de mi tárgyalunk tovább

- zárta sorait Orbán Viktor

 

