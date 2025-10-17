Budapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Hedvig névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Orbán Viktor elárulta: ekkor rendezhetik meg a budapesti békecsúcsot

Budapesti békecsúcs
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 17. 09:38 / FRISSÍTÉS: 2025. október 17. 09:47
Donald TrumpOrbán Viktor
Mikor találkozik az orosz és az amerikai elnök? Mikor lesz a budapesti békecsúcs?

Csütörtökön este érkezett a bejelentés: Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkoznak, hogy egyeztessenek a békéről. Ráadásul nem akárhol ülnek asztalhoz, hanem Magyarországon, Budapesten, ahol akár meg is születhet a megegyezés, mely lezárja az orosz-ukrán konfliktust. A helyszínválasztás bizonyítja: Magyarország békepárti politikája, melyet a kezdetek óta képviseltünk, kifizetődő volt és támogatókra talált, annak ellenére, hogy az EU továbbra is a háború fegyveres, harctéri, valamint szankciókon keresztül kierőltetett lezárásáért küzd. De mikor lesz a budapesti békecsúcs? Orbán Viktor erről is beszélt péntek reggel a Kossuth Rádióban, a Jó reggelt, Magyarország! vendégeként.

Jön a budapesti békecsúcs!
Jön a budapesti békecsúcs!  Fotó: AFP

Mi a budapesti békecsúcs időpontja?

Az amerikai és az orosz külügyminiszter egy héten belül a nyitva maradt kérdéseket próbálja rendezni, és akkor rá egy hétre már létrejöhet Budapesten a Trump-Putyin találkozó

 - magyarázta az interjúban a miniszterelnök. Orbán Viktor hozzátette: már csütörtök este kiadta az utasításokat a szervezőbizottság létrehozására, megkezdődött a munka.

"A békeküzdelmünk hároméves története jól mutatja, hogy a nagy ügyekben a legfontosabb az állhatatosság és az alázat. A jó ügyek mellett ki kell tartani" - hangsúlyozta.

Kitért arra is, hogy az EU-ban - minket leszámítva - mindenki háborúpárti, ezért logikusan kimaradtak a budapesti csúcsból, de nem szabadna kimaradniuk a békéből. "Európának ki kellene állnia a saját érdekei mellett és diplomáciai csatornát működtetnie, éppen úgy, ahogy Magyarország tette" - jelezte.

Hangsúlyozta: Európának a háború a legnagyobb baja, a háború folytatása pedig a baj folytatását jelenti. Az Európai Unió direktben elküldött 180 milliárd eurót ebbe a háborúba.

Két-háromszorosára növekedne automatikusan a magyar fejlődés üteme, ha nem lenne háború. Ezért megéri a költség és a kényelmetlenség is, amit a budapestieknek majd el kell viselniük a csúcs alatt, ez megéri Magyarország számára, mert semmin nem tudunk annyi pénzt keresni, mint a békén - emelte ki.

Orbán Viktor: Magyarország az egyetlen hely, ahol meg lehet tartani a békecsúcsot

Orbán Viktor Facebook-oldalán emelte ki: nem véletlen, hogy hazánk mellett döntött Donald Trump a békecsúcs helyszíneként.

Mi három éve nyíltan és hangosan a béke mellett állunk. Ezért Magyarország ma az egyetlen hely Európában, ahol meg lehet tartani egy Trump-Putyin találkozót.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu