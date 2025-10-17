Orbán Viktor elárulta: ekkor rendezhetik meg a budapesti békecsúcsot

Csütörtökön este érkezett a bejelentés: Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkoznak, hogy egyeztessenek a békéről. Ráadásul nem akárhol ülnek asztalhoz, hanem Magyarországon, Budapesten, ahol akár meg is születhet a megegyezés, mely lezárja az orosz-ukrán konfliktust. A helyszínválasztás bizonyítja: Magyarország békepárti politikája, melyet a kezdetek óta képviseltünk, kifizetődő volt és támogatókra talált, annak ellenére, hogy az EU továbbra is a háború fegyveres, harctéri, valamint szankciókon keresztül kierőltetett lezárásáért küzd. De mikor lesz a budapesti békecsúcs? Orbán Viktor erről is beszélt péntek reggel a Kossuth Rádióban, a Jó reggelt, Magyarország! vendégeként.

Jön a budapesti békecsúcs! Fotó: AFP

Mi a budapesti békecsúcs időpontja?

Az amerikai és az orosz külügyminiszter egy héten belül a nyitva maradt kérdéseket próbálja rendezni, és akkor rá egy hétre már létrejöhet Budapesten a Trump-Putyin találkozó

- magyarázta az interjúban a miniszterelnök. Orbán Viktor hozzátette: már csütörtök este kiadta az utasításokat a szervezőbizottság létrehozására, megkezdődött a munka.

"A békeküzdelmünk hároméves története jól mutatja, hogy a nagy ügyekben a legfontosabb az állhatatosság és az alázat. A jó ügyek mellett ki kell tartani" - hangsúlyozta.

Kitért arra is, hogy az EU-ban - minket leszámítva - mindenki háborúpárti, ezért logikusan kimaradtak a budapesti csúcsból, de nem szabadna kimaradniuk a békéből. "Európának ki kellene állnia a saját érdekei mellett és diplomáciai csatornát működtetnie, éppen úgy, ahogy Magyarország tette" - jelezte.

Hangsúlyozta: Európának a háború a legnagyobb baja, a háború folytatása pedig a baj folytatását jelenti. Az Európai Unió direktben elküldött 180 milliárd eurót ebbe a háborúba.

Két-háromszorosára növekedne automatikusan a magyar fejlődés üteme, ha nem lenne háború. Ezért megéri a költség és a kényelmetlenség is, amit a budapestieknek majd el kell viselniük a csúcs alatt, ez megéri Magyarország számára, mert semmin nem tudunk annyi pénzt keresni, mint a békén - emelte ki.