Orbán Viktor a budapesti békecsúcsról: „Az előkészületeket megkezdtük. Magyarország készen áll!”

Mint ismeretes, Donald Trump amerikai elnök csütörtök este jelentette be hogy Putyin elnökkel egy előre egyeztetett helyszínen, Budapesten, Magyarországon fognak találkozni, hogy béketárgyalásokat folytassanak az orosz-ukrán háború lezárásáról.

A rendkívüli eseményről Orbán Viktor a péntek reggeli rádióinterjújában is beszélt, elmondta, hogy Európában kívül sok hely van, ahol meg lehet tartani egy ilyen tárgyalást, de Európában Budapesten kívül nincs más ilyen hely.

Ezzel kapcsolatban nemrég a Facebook-oldalán is megosztott egy bejegyzést, melyből kiderült, hogy tegnap Trump elnökkel beszélt telefonon, ma pedig Putyin elnökkel fog egyeztetni.

Budapesti Békecsúcs. Tegnap Trump elnökkel egyeztettem telefonon, ma Putyin elnök következik. Az előkészületeket megkezdtük.

Magyarország készen áll!

- írta a kormányfő.