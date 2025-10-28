Orbán Viktor: Van egy új brüsszeli csodafegyver - lefoglalni, és felhasználni

Csütörtökön és pénteken találkoztunk az európai vezetőkkel, tegnap a Szentatyával és Olaszország miniszterelnökével. A saját szememmel láthattam, ma minden európai vezető a háborúról gondolkodik - kezdte Facebook-oldalán megosztott bejegyzést Orbán Viktor.

A miniszterelnök ezt követően arról írt, hogy mind Európa ereje, mind pénze fogytán van már, így az legnagyobb kérdés, hogy kifogja mindezt tovább finanszírozni.

Európa ereje és pénze fogytán. A legnagyobb kérdés, hogy ki fogja finanszírozni azt, ami megmarad Ukrajnából a háború után. Kinek van erre pénze? Melyik európai uniós ország polgárai hajlandóak sokmilliárd eurót küldeni az önmagát fenntartani képtelen Ukrajna számára?

A kormányfő végezetül kijelentette:

Van is egy új brüsszeli csodafegyver: lefoglalni, és felhasználni az Európában lévő orosz valutatartalékot. Ez egy orosz-európai konfliktus, akár háború előszele is lehet. A konfliktus éleződését csak egy közvetlen orosz-európai tárgyalással lehet megelőzni. Mi ezt szorgalmaztuk az elmúlt napok találkozóin.

