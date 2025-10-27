Orbán Viktor: Van egy háborúellenes hálózat a világban, amelynek spirituális középpontjában a Szentatyát találjuk

Óriási várakozás övezte a mai napot, hiszen Őszentsége XIV. Leó pápa magánaudiencián fogadta Orbán Viktort. A találkozóról korábban már több fotót is posztolt a miniszterelnök, illetve az is elárulta, hogy arra kérte a Szentatyát, hogy támogassa Magyarország háborúellenes erőfeszítéseit.
A kormányfő most pedig egy fotóalbummal jelentkezett a közösségi oldalán, amelyhez az írta:
Van egy háborúellenes hálózat a világban, amelynek spirituális középpontjában a Szentatyát találjuk. Ma azt kértem Őszentsége XIV. Leó pápától, hogy a Vatikán továbbra is támogassa Magyarország háború elleni erőfeszítéseit.
A bejegyzést pedig itt meg is lehet nézni:
