BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Szabina névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Orbán Viktor: Van egy háborúellenes hálózat a világban, amelynek spirituális középpontjában a Szentatyát találjuk

Orbán Viktor: Van egy háborúellenes hálózat a világban, amelynek spirituális középpontjában a Szentatyát találjuk

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 27. 13:44
békeXIV. Leó pápatalálkozó
Bors
A szerző cikkei

Óriási várakozás övezte a mai napot, hiszen Őszentsége XIV. Leó pápa magánaudiencián fogadta Orbán Viktort. A találkozóról korábban már több fotót is posztolt a miniszterelnök, illetve az is elárulta, hogy arra kérte a Szentatyát, hogy támogassa Magyarország háborúellenes erőfeszítéseit.

A kormányfő most pedig egy fotóalbummal jelentkezett a közösségi oldalán, amelyhez az írta: 

Van egy háborúellenes hálózat a világban, amelynek spirituális középpontjában a Szentatyát találjuk.  Ma azt kértem Őszentsége XIV. Leó pápától, hogy a Vatikán továbbra is támogassa Magyarország háború elleni erőfeszítéseit.

A bejegyzést pedig itt meg is lehet nézni:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu