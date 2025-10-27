Kiderült: Orbán Viktor a szankciókról is egyeztet majd Donald Trumppal

A magyar miniszterelnök folytatja a tavaly megkezdett békemisszióját. Hétfőn Orbán Viktor XIV. Leó pápával találkozott, ami után az olasz sajtó kérdéseire is válaszolt. A miniszterelnök ennek során elmondta: az amerikai szankciók hazánk szempontjából hibásak, erről azonban bővebben is beszél majd Donald Trump amerikai elnökkel Washingtonban a jövő hét folyamán – írja a Magyar Nemzet a Repubblica cikke nyomán.

Orbán Viktor szerint az Oroszország elleni szankciókat is megvitatja majd az amerikai elnökkel

Fotó: HANDOUT / VATICAN MEDIA

Orbán Viktor nem sokkal a Giorgia Melonival való találkozója előtt az európai és az amerikai szankciókkal kapcsolatban úgy fogalmazott: megpróbáljuk megtalálni a kiutat belőle.

Hamarosan Washingtonban leszek, hogy erről személyesen is egyeztessünk Trump elnökkel. A célunk, hogy fenntartható rendszert építsünk a magyar gazdaság számára, Magyarország nagymértékben függ az orosz olajtól és gáztól. Ezek nélkül az energiaárak az egekbe szöknének, és ellátási hiány is kialakulhatna

– hangsúlyozta a miniszterelnök, akik hozzátette: igyekszik majd rávenni az amerikai elnököt a szankciók visszavonására.

Az újságíró ennek kapcsán visszakérdezett, hogy Orbán Viktor szerint Trump túl messzire ment, és hibázott-e?, amire a miniszterelnök egyértelműen kijelentette:

Magyar szempontból igen.

Mint ismeretes, az Egyesült Államok elnöke nemrég szankciókat vezetett be a két legnagyobb olajvállalat a Rosznyeft és a LukOil ellen. A döntés előírja minden vállalat számára, hogy november 21-ig szüntessék meg az ötven százaléknál nagyobb orosz tulajdonban lévő cégekkel fennálló összes kapcsolatot. Ez azonban nem várt problémákat szült, miután a szankciók például vonatkoznak a Rosznyeft német leányvállalataira is.

Az amerikai szankciók értelmében ugyanis ezek a cégek is elveszítenék a hozzáférést a dollár alapú elszámoláshoz.

A német kormányzat már meg is kezdte a lobbit Washingtonban, hogy az érintett vállalatok kivételt képezzenek. Az amerikai szankciókkal párhuzamosan az Európai Unió is elfogadta a 19. szankciós csomagot – írja a Magyar Nemzet.

Orbán Viktor ennek kapcsán elmondta az olasz újságíróknak, hogy a Melonival való találkozó egyik legfontosabb témája egyértelműen a versenyképesség kérdése lesz. A miniszterelnökkel folytatott megbeszélés legfontosabb pontja az európai gazdaság jövője, mert nagyon keveset lehet tenni az ukrajnai háborúval – fogalmazott Orbán, aki szerint egyértelmű, hogy Európa súlytalan lett, miután „kiszerveztük a háború megoldásának a kérdését”.