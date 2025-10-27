BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Szabina névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kiderült: Orbán Viktor a szankciókról is egyeztet majd Donald Trumppal

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 27. 15:30
szankciókWashington D.C.Donald Trump
A magyar miniszterelnök megkezdte a békemisszió következő felvonását.
Bors
A szerző cikkei

A magyar miniszterelnök folytatja a tavaly megkezdett békemisszióját. Hétfőn Orbán Viktor XIV. Leó pápával találkozott, ami után az olasz sajtó kérdéseire is válaszolt. A miniszterelnök ennek során elmondta: az amerikai szankciók hazánk szempontjából hibásak, erről azonban bővebben is beszél majd Donald Trump amerikai elnökkel Washingtonban a jövő hét folyamán – írja a Magyar Nemzet a Repubblica cikke nyomán. 

Orbán Viktor szerint az Oroszország elleni szankciókat is megvitatja majd az amerikai elnökkel
Orbán Viktor szerint az Oroszország elleni szankciókat is megvitatja majd az amerikai elnökkel 
Fotó: HANDOUT / VATICAN MEDIA

Orbán Viktor nem sokkal a Giorgia Melonival való találkozója előtt az európai és az amerikai szankciókkal kapcsolatban úgy fogalmazott: megpróbáljuk megtalálni a kiutat belőle. 

Hamarosan Washingtonban leszek, hogy erről személyesen is egyeztessünk Trump elnökkel. A célunk, hogy fenntartható rendszert építsünk a magyar gazdaság számára, Magyarország nagymértékben függ az orosz olajtól és gáztól. Ezek nélkül az energiaárak az egekbe szöknének, és ellátási hiány is kialakulhatna

– hangsúlyozta a miniszterelnök, akik hozzátette: igyekszik majd rávenni az amerikai elnököt a szankciók visszavonására.  

Az újságíró ennek kapcsán visszakérdezett, hogy Orbán Viktor szerint Trump túl messzire ment, és hibázott-e?, amire a miniszterelnök egyértelműen kijelentette: 

Magyar szempontból igen. 

Mint ismeretes, az Egyesült Államok elnöke nemrég szankciókat vezetett be a két legnagyobb olajvállalat a Rosznyeft és a LukOil ellen. A döntés előírja minden vállalat számára, hogy november 21-ig szüntessék meg az ötven százaléknál nagyobb orosz tulajdonban lévő cégekkel fennálló összes kapcsolatot. Ez azonban nem várt problémákat szült, miután a szankciók például vonatkoznak a Rosznyeft német leányvállalataira is. 

Az amerikai szankciók értelmében ugyanis ezek a cégek is elveszítenék a hozzáférést a dollár alapú elszámoláshoz. 

A német kormányzat már meg is kezdte a lobbit Washingtonban, hogy az érintett vállalatok kivételt képezzenek. Az amerikai szankciókkal párhuzamosan az Európai Unió is elfogadta a 19. szankciós csomagot – írja a Magyar Nemzet. 

Orbán Viktor ennek kapcsán elmondta az olasz újságíróknak, hogy a Melonival való találkozó egyik legfontosabb témája egyértelműen a versenyképesség kérdése lesz. A miniszterelnökkel folytatott megbeszélés legfontosabb pontja az európai gazdaság jövője, mert nagyon keveset lehet tenni az ukrajnai háborúval – fogalmazott Orbán, aki szerint egyértelmű, hogy Európa súlytalan lett, miután „kiszerveztük a háború megoldásának a kérdését”. 

Orbán Viktor a jövő héten utazik Washingtonba, ahol Donald Trump amerikai elnökkel tárgyal majd a Fehér Házban. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu