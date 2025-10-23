Orbán Viktor: Együtt vagyunk. Sokan vagyunk!

Ahogy arról a Bors beszámolt, a Békemenetet követően Orbán Viktor a Kossuth téren mondott beszédet.
Az október 23-ra hirdetett Békemeneten rengeteg ember gyűlt össze, amelyről most a miniszterelnök is megosztott egy bejegyzést a Facebook-oldalán, köszönetet mondta a támogatásért és a részvételért.
Együtt vagyunk. Sokan vagyunk!
- írta a fotókhoz Orbán Viktor.
Az egyik fotón pedig az olvasható:
Aki magyar, velünk tart!
