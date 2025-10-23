Orbán Viktor: Együtt vagyunk. Sokan vagyunk!

BékemenetSzolnoki buszbalesetMegasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 23. 14:41 / FRISSÍTÉS: 2025. október 23. 14:43
Az október 23-ra hirdetett Békemeneten rengeteg ember gyűlt össze, Orbán Viktor ezzel kapcsolatban új bejegyzéssel jelentkezett a közösségi oldalán.
Ahogy arról a Bors beszámolt, a Békemenetet követően Orbán Viktor a Kossuth téren mondott beszédet

Az október 23-ra hirdetett Békemeneten rengeteg ember gyűlt össze, amelyről most a miniszterelnök is megosztott egy bejegyzést a Facebook-oldalán, köszönetet mondta a támogatásért és a részvételért. 

Együtt vagyunk. Sokan vagyunk! 

- írta a fotókhoz Orbán Viktor. 

Az egyik fotón pedig az olvasható:

Aki magyar, velünk tart! 

 

