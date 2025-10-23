BékemenetSzolnoki buszbalesetMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
21°C Székesfehérvár

Gyöngyi névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Elképesztő videót osztott meg a Békemenetről Orbán Viktor

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 23. 12:58 / FRISSÍTÉS: 2025. október 23. 13:01
október 23.Békemenet
Gigantikus a tömeg! Az eddigi legnagyobb Békemenet roppant látványos.
Bors
A szerző cikkei

Békemenet - a valaha volt legnagyobb!

- írta posztjában Orbán Viktor, és egy videót is megosztott a Békemenetről. A drónfelvételen látszik, hogy rengetegen gyűltek össze. A miniszterelnök szerint "még sosem voltunk ilyen sokan". 

Többek között Szalay-Bobrovniczky Kristóf, Magyarország honvédelmi minisztere is részt vett az október 23-ai Békemeneten. Az összegyűlt tömeg kapcsán egyértelműen fogalmazott: Magyarországra fókuszál a világ. Ebből a rendezvényből, a Holdról is látszik, hogy mi vagyunk a béke szigete!” 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu