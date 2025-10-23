Elképesztő videót osztott meg a Békemenetről Orbán Viktor

Békemenet - a valaha volt legnagyobb!

- írta posztjában Orbán Viktor, és egy videót is megosztott a Békemenetről. A drónfelvételen látszik, hogy rengetegen gyűltek össze. A miniszterelnök szerint "még sosem voltunk ilyen sokan".

Többek között Szalay-Bobrovniczky Kristóf, Magyarország honvédelmi minisztere is részt vett az október 23-ai Békemeneten. Az összegyűlt tömeg kapcsán egyértelműen fogalmazott: „Magyarországra fókuszál a világ. Ebből a rendezvényből, a Holdról is látszik, hogy mi vagyunk a béke szigete!”