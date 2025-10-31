Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Orbán Viktor: A Tisza nyugdíj szakértője újra támadásban

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 31. 07:10 / FRISSÍTÉS: 2025. október 31. 07:13
gazdaságpolitikaTisza
Orbán Viktor megvédi a magyar nyugdíjasokat. Lesz 14. havi nyugdíj is!
Mint arról korábban a Bors is beszámolt, a Tisza nyugdíj szakértője újra támadásba lendült. Elvenné a nyugdíjprémiumot, a nyugdíjasok Erzsébet-utalványait, a 13. havi nyugdíjat. Ebben nincs semmi meglepő. 

Fotó: Orbán Viktor/Facebook


„Az elmúlt 35 évünket végigkísérte két közgazdasági iskola küzdelme is. A ballibek szerint az a jó gazdaságpolitika, ami sok pénzt vesz el az emberektől, hogy aztán a politikusok költsék el, egy igazságosnak vélt társadalmat építve. Ugyanezen a húron pendülnek a brüsszeli bürokraták, a bankárok és a multik vezérei” - hívta fel rá a figyelmet Orbán Viktor legfrissebb bejegyzésében, majd folytatta: 

Ezzel szemben szerintünk a jó gazdaságpolitika alapja, ha minél több pénzt hagyunk az emberek zsebében. Ezért vezettük be a családi adókedvezményeket, ezért tesszük adómentessé a három- és kétgyermekes édesanyákat, ezért vezettük be az egykulcsos jövedelemadót és Európa legalacsonyabb társasági adókulcsát. Ezért adtuk vissza a 13. havi nyugdíjat, és ezért akarjuk bevezetni a 14. havi nyugdíjat is. A balos-tiszás-brüsszeli közgazdászok és szakértők persze epét hánynak. És ez jól van így. Nekünk az a fontos, hogy a magyarok jól járjanak!

 

 

