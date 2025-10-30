Nyugdíjprémium helyett szír bevándorlókat akar a Tisza nyugdíjszakértője– Videó

A Tisza nyugdíjszakértője nyugdíjas utalvány helyett szír és ukrán migránsokat akar! – tudatta Orbán Balázs közösségi oldalán. Simonovits András az ATV-ben beszélt pártja újabb megdöbbentő ötletéről.

Fotó: Kocsis Zoltán

Simonovits András újabb sokkoló kijelentést tett, aki korábban már több ízben beszélt a nyugdíjak megsarcolásáról. Ezúttal Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója hívta fel a figyelmet arra, hogy a közgazdász már odáig ment, hogy a nyugdíjas-utalványok helyett ukrán és szír bevándorlókra fordítaná az időseknek szánt 50 milliárd forintot. A kormányprti politikus azt írta: Döbbenet! A Tisza nyugdíjszakértője nyugdíjas utalvány helyett szír és ukrán migránsokat akar!

Tehát kell bevándorló Ukrajnából, Szíriából innen-onnan, szembe kell nézni, és nem lehet 50 ezer milliárd forintot (nyugdíjas utalványt) az emberek hülyítésére fordítani

