Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Ferenc névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Megalakult az Állatvédelmi Digitális Polgári Kör: „Az állatvédelem mindannyiunk közös ügye”

állatvédelem
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 04. 21:06
összefogásállatok világnapjaDigitális Polgári Kör
Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos vezetésével megalakult az Állatvédelmi Digitális Polgári Kör (DPK).
Bors
A szerző cikkei

Az Állatok Világnapján hivatalosan megalakult közösség célja, hogy összegyűjtse, megvitassa és továbbítsa mindazokat az ötleteket és javaslatokat, amelyek előreviszik a hazai állatvédelem ügyét.

Man,Sitting,On,Sofa,With,Domestic,Animals.,Pet,Owner,Stroking
Fotó: Jaromir Chalabala /  Shutterstock 

Az Állatvédelmi Digitális Polgári Kör az állatvédelem fejlesztése, valamint az ebben érintett közösségek és szakemberek közötti együttműködés erősítése. Fontosnak tartják, hogy az állatvédelem területén is teret adjanak az előremutató és építő párbeszédnek. Olyannak, amelyre a közösségi média felületei jelenleg sok esetben nem nyújtanak megfelelő lehetőséget - írja a hunpets.hu

Az állatvédelem mindannyiunk közös ügye. Az Állatvédelmi Digitális Polgári Kör lehetőséget teremt arra, hogy bárki – legyen civil, szakember vagy döntéshozó – hozzájárulhasson a felelős állattartás kultúrájának építéséhez

– idézi a portál Ovádi Péter, állatvédelemért felelős kormánybiztost. 

A kezdeményezés alapítói között szerepel számos elismert szakember és közéleti személyiség:

  • Ovádi Péter, állatvédelemért felelős kormánybiztos
  • Dr. Sótonyi Péter, az Állatorvostudományi Egyetem rektora
  • Vetter Szilvia Phd., az Állatorvostudományi Egyetem központvezetője
  • Gregor Bernadett, művész és civil állatvédő
  • Vámos Zoltán, főispán
  • Sótonyi Kata, állatorvos
  • Dr. Csák Csilla, a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánja
  • Gecse Vivien, a TV2 hírigazgatója
  • Szűcsné M. Adrienn, az Ürömi Állatotthon vezetője
  • Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere
  • Botka Zsolt, az etyeki állatmenhely alapítója
  • Sziládi-Kovács Tibor, a Kutyabarát Magazin alapítója
  • Wintermantel Zsolt, egykori polgármester és állatvédő
  • Gál Balázs, a Nemzeti Állatvédelmi Tanács tagja
Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu