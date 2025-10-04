Megalakult az Állatvédelmi Digitális Polgári Kör: „Az állatvédelem mindannyiunk közös ügye”

Az Állatok Világnapján hivatalosan megalakult közösség célja, hogy összegyűjtse, megvitassa és továbbítsa mindazokat az ötleteket és javaslatokat, amelyek előreviszik a hazai állatvédelem ügyét.

Fotó: Jaromir Chalabala / Shutterstock

Az Állatvédelmi Digitális Polgári Kör az állatvédelem fejlesztése, valamint az ebben érintett közösségek és szakemberek közötti együttműködés erősítése. Fontosnak tartják, hogy az állatvédelem területén is teret adjanak az előremutató és építő párbeszédnek. Olyannak, amelyre a közösségi média felületei jelenleg sok esetben nem nyújtanak megfelelő lehetőséget - írja a hunpets.hu.

Az állatvédelem mindannyiunk közös ügye. Az Állatvédelmi Digitális Polgári Kör lehetőséget teremt arra, hogy bárki – legyen civil, szakember vagy döntéshozó – hozzájárulhasson a felelős állattartás kultúrájának építéséhez

– idézi a portál Ovádi Péter, állatvédelemért felelős kormánybiztost.

A kezdeményezés alapítói között szerepel számos elismert szakember és közéleti személyiség: