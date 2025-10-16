"A háborúnak nincsen megoldása a csatatéren" – Szijjártó és Orbán is reagált a budapesti Trump-Putyin találkozóra

Mint arról korábban beszámoltunk, hamarosan Magyarországon, Budapesten ül egy asztalhoz Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök, hogy a békéről tárgyaljanak. Mint ismert, míg az Európai Unió továbbra is a fronton akarja rendezni az orosz-ukrán konfliktust, addig Magyarország a kezdetektől fogva a fegyverszünet és a békekötés fontosságát hangsúlyozza. Most erre a békekötésre reális esély nyílik, ráadásul épp a magyar fővárosban.
Újabb nagyszerű esély a békére. És még csak csütörtök van!
– írta közösségi oldalán Orbán Viktor a hírre reagálva.
Szijjártó Péter pedig így fogalmazott Facebook-posztjában:
"Fantasztikus hír, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin újra beszéltek egymással és még fantasztikusabb, hogy hamarosan személyesen is találkoznak egymással. A békéhez tárgyalásokon keresztül vezet az út. A háborúnak nincsen megoldása a csatatéren."
Menczer Tamás pedig eképp fogalmazott: "Budapest mindig készen állt arra, hogy helyszínt adjon a béketárgyalásoknak! Most is készen állunk!"
