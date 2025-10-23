Nem semmi videó: így telt meg a Békemenet után a Kossuth tér

Október 23-án ismét bebizonyította Magyarország: a béke és a szabadság mindennél fontosabb. Mind a délelőtt, a Margit híd budai hídfőjétől indult Békemeneten, mind az azt követő, Kossuth térre szervezett állami ünnepségen hatalmas tömegek gyűltek össze.

Aki magyar, velünk tart! - hirdette a kivetítő a Kossuth téren, a Békemenetet követően Fotó: Hir tv

Békemenet után ünnepi megemlékezés: így telt meg a Kossuth Lajos tér

Orbán Viktor nem csak a béke fontosságáról, de 1956 és a jelenkor párhuzamáról is beszélt az egybegyűlteknek. Beszédét követően pedig egy igen különleges felvételt is megosztott közösségi oldalán. A timelapse-videó ugyanis azt mutatja, miként telt meg a Kossuth tér - szinte csordultig. Bátran kijelenthetjük: egy gombostűt nem lehetett leejteni a tömegben.