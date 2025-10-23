BékemenetSzolnoki buszbalesetMegasztár
Nem semmi videó: így telt meg a Békemenet után a Kossuth tér

Békemenet
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 23. 15:52
október 23.Orbán Viktor
Hatalmas tömeget mozgattak meg az október 23-ai események. Mind a Békemeneten, mind az azt követő állami ünnepségen rengetegen voltak.

Október 23-án ismét bebizonyította Magyarország: a béke és a szabadság mindennél fontosabb. Mind a délelőtt, a Margit híd budai hídfőjétől indult Békemeneten, mind az azt követő, Kossuth térre szervezett állami ünnepségen hatalmas tömegek gyűltek össze.

Aki magyar, velünk tart! - hirdette a kivetítő a Kossuth téren, a Békemenetet követően
Aki magyar, velünk tart! - hirdette a kivetítő a Kossuth téren, a Békemenetet követően  Fotó: Hir tv

Békemenet után ünnepi megemlékezés: így telt meg a Kossuth Lajos tér

Orbán Viktor nem csak a béke fontosságáról, de 1956 és a jelenkor párhuzamáról is beszélt az egybegyűlteknek. Beszédét követően pedig egy igen különleges felvételt is megosztott közösségi oldalán. A timelapse-videó ugyanis azt mutatja, miként telt meg a Kossuth tér - szinte csordultig. Bátran kijelenthetjük: egy gombostűt nem lehetett leejteni a tömegben.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
