Nem semmi videó: így telt meg a Békemenet után a Kossuth tér

Október 23-án ismét bebizonyította Magyarország: a béke és a szabadság mindennél fontosabb. Mind a délelőtt, a Margit híd budai hídfőjétől indult Békemeneten, mind az azt követő, Kossuth térre szervezett állami ünnepségen hatalmas tömegek gyűltek össze.
Orbán Viktor nem csak a béke fontosságáról, de 1956 és a jelenkor párhuzamáról is beszélt az egybegyűlteknek. Beszédét követően pedig egy igen különleges felvételt is megosztott közösségi oldalán. A timelapse-videó ugyanis azt mutatja, miként telt meg a Kossuth tér - szinte csordultig. Bátran kijelenthetjük: egy gombostűt nem lehetett leejteni a tömegben.
