Békemenet 2025 - Így még biztos nem hallottad az Ismerős Arcok Nélküled című dalát – videó

Hatalmas sikerrel zárult a 2025-ös Békemenet, amelyről már most tudni, hogy legalább kétszerannyian voltak kíváncsiak és álltak ki a hazáért, mint a Tisza párt háborús menetén.

Békemenet 2025 - hatalmas tömeg várta Orbán Viktort Fotó: MW

Idén a már jól ismert Békemenetes "arcok", mint Pataky Attila, Fásy Ádám vagy Nagy Feró mellett olyan sztárok is részt vettek, mint Vasvári Vivien, Szabó Zsófi, Muri Enikő, Cooky, Kucsera Gábor, Radics Gigi, Curtis vagy éppen Tóth Gabi. Sőt, mint kiderült Sztojka Armando riporter-műsorvezető is, aki büszke magyar és romaként posztolt a tömegből.

Büszke magyar és büszke roma vagyok! #gipsy #békemenet #nóta #zene #szeretet

A műsorvezető emellett még egy igazán különleges változatát is megosztotta az Ismerős Arcok ikonikus, Nélküled című slágerének, amelyet ezúttal hegedűszó kíséretében lehetett hallani a Békemenet tömegében:

