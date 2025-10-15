Megtalálták az álhírbotrány álszakértőjét! Ő a kókler testbeszédelemző

Egy ingatlanügynök, volt újságíró készíti azokat az áltudományos videókat, amelyek célja kormánypárti politikusok, köztük a Szőlő utcai javítóintézettel összefüggő álhírbotrány fő célpontja, Semjén Zsolt lejáratása, hiteltelenítése. Fehér Attila kommunikációs és testbeszédszakértőként kínálja „szolgáltatásait”, noha utóbbi területen nincs pszichológiai végzettsége, szakképzettsége, így szakmai jogosultsága sincs - derítette ki a Magyar Nemzet.
Megtalálták az egyik hiányzó láncszemet a Szőlő utcai álhírbotrányban, a Magyar Nemzet kiderítette, hogy ki áll a Testbeszéd nevű áltudományos lejáratóoldal mögött. A Youtube-csatornát Fehér Attila üzemelteti, a 42 éves nyíregyházi férfi készíti azokat a videókat, amelyek a tudományosság látszatát keltve elemzik kormánypárti politikusok nonverbális kommunikációját, azaz „testbeszédét” azt állítva, hogy ellentmondás van a szavaik és a gesztusaik között. A honlapján kommunikációs és testbeszédszakértőként kínálja „szolgáltatásait”, noha utóbbi területen nincs pszichológiai végzettsége, szakképzettsége, így szakmai jogosultsága sem..
Fehér Attila újságíró és ingatlanügynök a Nyíregyházi Televízió (NYTV) mellett megfordult a HVG szerkesztőségében is. Magáról azt írja, „több mint egy évtizeden át riporterként és szerkesztőként kutattam a szavak mögötti igazságot, megtanulva dekódolni a kimondatlan üzeneteket és a valódi szándékokat. Az elmúlt 7 évben HR szakemberként pedig abban segítem a cégeket, hogy megtalálják a megfelelő embereket a megfelelő pozíciókba, többek között a verbális és a nonverbális kommunikáció elemzésével.”
Csatornája akkor vált széles körben ismertté, amikor áltudományos elemzéssel szállt be a Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes elleni lejáratókampányba.
A Testbeszéd Youtube-csatorna leírásában – ahol Fehér neve nincs feltüntetve – az szerepel, hogy a tartalom „szórakoztató és véleményközlő célt szolgál, nem minősül tudományos tényállításnak”.
A videói ezzel szemben a komoly szakértői elemzés látszatát keltik. A már idézett honlapján ugyanakkor kifejezetten szakértőnek adja ki magát, valójában azonban videói nélkülöznek mindenféle pszichológiai, viselkedéstudományi vagy hasonló, tényleges szakmai felkészültséget. Mindebből az következik, hogy zavaros elemzéseit nem a tudomány, hanem leginkább a politikai manipuláció szándéka vezérli.
A szakterülethez értők a tudományos hitelesség hiánya mellett arra is felhívták a figyelmet, hogy sérti az etikai normákat a nyilvános diagnosztizálás, ezenfelül Fehér Attila anonim módon, az átláthatóság alapvető követelményeit megkerülve magyaráz, bujkálva a felelősségre vonás elől.
Itt érdemes kitérni arra, hogy kommunikáció szakos végzettség nem jogosít fel diagnosztikus viselkedésértelmezésre, legfeljebb leíró megfigyelésre.
Diagnosztikus értelmezésnek számít minden olyan állítás, amely a pusztán leírt viselkedési jelenséget (például „lesütötte a szemét”) pszichológiai állapottal, szándékkal vagy belső mentális folyamatokkal köti össze. Megengedett, leíró megfigyelésnek minősülnek olyan állítások, amelyek szemmel látható tények, pszichés tartalom nélkül. Bárki képes megfigyelni és leírni, hogy valaki keresztbe teszi a karját, elfordítja a fejét vagy izzad a tenyere. Kommunikáció- és médiatudomány szakokon is tanulhatók alapvető nonverbális kommunikációs ismeretek, ide tartozik a mimika, a gesztusok kulturális jelentése. Ez a szint azonban nem enged meg pszichológiai értelmezést, csak leírást.
Kompetenciahatárt átlépő, diagnosztikus értelmezésnek minősülnek azok az állítások, amelyek a pszichés működésre, pszichés állapotra vonatkozó értelmezések körébe tartoznak. A Semjén Zsoltról készült videóban ilyen példák bőven akadnak: „Ez a billegés nem a magabiztosság jele, ez egy ösztönös, önnyugtató mozgás, amit akkor teszünk, ha extrém stressz alatt állunk.” Az is diagnosztikus értelmezésnek minősül, amikor azt állítja az álszakértő, hogy „a teste nem hisz a saját szavainak”.
Ezen légből kapott, tudománytalan megjegyzések révén Fehér Attila videója hézagmentesen illeszkedett a kormány ellen indított ellenzéki lejárató akcióba.
A Testbeszéd csatornával kapcsolatban korábban Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője mutatott rá, hogy az az álhírbotrányt végrehajtó hálózat része, a lejáratókampány egyik lába. Úgy fogalmazott, az illető emberek százezreit tévesztette meg azzal, hogy fenntartott egy hamis látszatot, a konfliktus, a társadalmi felháborodás érdekében.
