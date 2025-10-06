Kocsis Máté: a tiszás holdudvar beszorult a saját hazugságaiba

Kocsis Máté egy Facebook-bejegyzésben tett közzé jelentést a vasárnap esti álhírbörzéről. Mint írja: "Juhász Péter elmondta, hogy mit mondott Látó, de Látó ilyet nem mondott és nem látott. És nem is lelkész, csak simán egy nőgyűlölő kuruzsló, amúgy meg már nem is akarnak senkiről semmi rosszat mondani, de nem hallgatnak tovább. Világos, ugye?"

A baloldali bohózat folytatódik. álhírgyártók gyülekeztek vasárnap este a Kossuth téren felállított színpadon. Az érdeklődés egyre csekélyebb, amit agresszívitással igyekeznek pótolni / Fotó: Gábor Zoltán

Csekély érdeklődés mellett tartott tegnap demonstrációt Puzsér Róbert és a hozzá köthető tiszás holdudvar. A „megbékélésmenetként” beharangozott gyülekező végül a politikai szembenállás újabb színterévé vált: az eseményt leginkább a trágár hangvételű felszólalások, semmint a polgári értékek határozták meg - írja a Ripost.

Erről az újabb baloldali bohózatról írt összefoglalót Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.

A tiszás holdudvar este beszorult a saját hazugságaiba. A káromkodásokban gazdag négy órás gyűlöletparádén Puzsér “moszkvázott”, Aranyosi humorista újságírót vert, a főinformátor Látó János megfutamodott, a rágalmazó Juhász mártírkodott és mellébeszélt, de legalább nem félt, a nímandok trágárkodtak, a közönség fázott és unta. Lényegében bevallották, hogy hazudtak, és csak hamis pletykákkal akarták felforgatni az országot

Ébresztő a jobboldalnak!

A kormánypárti politikus azzal folytatta:

Ezt a támadást végigharcoltuk, visszavertük amennyire lehetett, de tanulni kell belőle. Ezek a szélsőségesen liberális gazemberek a legaljasabb rágalmakkal készültek felgyújtani az országot. Hónapokig építgettek az internet legalján egy álhírt, ami később egészen a parlament falai közé jutott. Meg kell értenünk a folyamatot. A Válaszonline cikkétől, Jámbor Andráson, Káncz Csabán, Vályi Istvánon át, a drogos Juhász Péreren és a futóbolond Látó Jánoson keresztül egészen a Dobrev-RTL csapatig bezárólag. Értenünk kell a hálózatot és a működését

A teljes poszt itt tekinthető meg: