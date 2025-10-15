Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
A Tisza felszámolná a rezsicsökkentést, ezért különösen fontos a nemzeti konzultáció + videó

Hidvéghi Balázs
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 15. 13:34
tervrezsi
Hidvéghi Balázs mindenkit arra biztat, hogy töltse ki és küldje vissza a nemzeti konzultációt.

"A nemzeti konzultáció egyik legfontosabb kérdése, amely kivétel nélkül mindenkit, minden családot, minden nyugdíjast érint, az az energia és a rezsi kérdése" – mutatott rá új videójában Hidvéghi Balázs. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára emlékeztetett: Brüsszel és Ukrajna háborús terveinek az is része, hogy minden tagállamot, így Magyarországot is levágják az olcsó orosz olajról és gázról.

Hidvéghi Balázs
Hidvéghi Balázs

Ez a terv annak fényében is, ha ez veszélyezteti az energiaellátást, ami miatt többszörös árat kell fizetni a magyar lakosságnak.

– Nekik ez nem szempont, nekik ez nem számít. Őket nem érdekli, hogy ez mennyibe kerülne a magyar családoknak, a nyugdíjasoknak és a vállalkozásoknak. És senkinek ne legyen kétsége afelől sem, hogy ha itt Budapesten is brüsszeli bábok kerülnének hatalomra, akkor mindezt szépen végre is hajtanák – hangsúlyozta.

Rámutatott: levágnák Magyarországot az orosz energiáról, helyette jóval drágábban vennének máshonnan, vagyis

egy tollvonással többszörösére emelnék a rezsiszámlákat.

– Nem véletlenül halljuk tőlük, hogy a rezsicsökkentés humbug, és az a jó, ha az emberek többet fizetnek a rezsiért, ahogy fogalmaztak. Magyarország energiaellátását földrajzi helyzeténél fogva az Oroszországgal kötött hosszú távú gáz és olajszállítási szerződések biztosítják. Ez segíti, hogy a magyar családok kiszámítható és megfizethető rezsit fizessenek – emlékeztetett.

A kormány 2013 óta csökkentett árakat biztosít a lakosságnak, ennek köszönhetően

a magyar emberek fizetik a legalacsonyabb rezsit az egész EU-ban.

Brüsszel ezt kezdettől fogva kritizálja. Most azt követeli, hogy drágább forrásokból, máshonnan szerezzünk be olajat és gázt, és így vessünk véget a rezsicsökkentésnek – hívta fel a figyelmet az államtitkár.

Hidvéghi Balázs hangsúlyozta: ezért szerepel az a kérdés a nemzeti konzultációban, miszerint

egyetértenek-e azzal, hogy Magyarország drágább energiát vegyen, és ezzel megszűnjön a rezsicsökkentés, vagy inkább tartsuk meg az olcsó forrásokat és a csökkentett rezsit?

– Fontos a támogatásuk és fontos a véleményük, várjuk a válaszaikat ebben a kérdésben is – kért mindenkit az államtitkár, hogy vegyen részt a nemzeti konzultációban.

 

 

