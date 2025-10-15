Indul a fűtési szezon: a magyarok fizetik a legkisebb rezsit Európában

Október 15-ével elindult a fűtési szezon az országban. Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes a Facebookon emlékeztetett arra, hogy Európa legalacsonyabb energiaárai segítik a magyarokat.

A Tisza rezsiprogramja 1,2 milliócsalád megélhetését veszélyeztetné

Fotó: Bach Máté / Bach Máté/Magyar Nemzet

"Október 15-el indul a fűtési szezon, minden startra kész. A rezsicsökkentésnek köszönhetően továbbra is a magyar családok fizetik a legalacsonyabb energiaárakat egész Európában.

A kormányzati beavatkozás tette lehetővé, hogy a gáz és az áram ára évek óta a legalacsonyabb, miközben Brüsszel energiapolitikája miatt az unióban megugrottak az árak, és egyre több család kerül bajba. Ma már minden ötödik uniós polgár nem tudja megfelelően fűteni az otthonát.

Az energiaellátás kérdése ma Európa egyik legfontosabb ügye – és Brüsszel rendkívüli nyomást gyakorol Magyarországra. A brüsszeli háborús terv része az is, hogy meg akarják tiltani az orosz energia beszerzését, és el akarják törölni a hatósági árakat, vagyis a rezsicsökkentést.

És tessék ez ügyben is figyelni a Tisza Pártra! Ahogy az adóemelési terveiket is próbálták eltitkolni, úgy az energiapolitikában is lapítanak – de a brüsszeli szavazásaikból és a nyilatkozataikból pontosan látszik, hogy Brüsszel bábjaiként nemcsak adókat, hanem rezsit is emelnének. Brüsszel elvárásainak megfelelően készek felborítani az ország energiaellátását és eltörölni a hatósági rezsiárat. Így egy tollvonással három-négyszeresére emelnék a magyar családok rezsikiadásait és a magas energiaárakkal kivégeznék a magyar vállalkozásokat, a gazdaságot is.

A magyar családok ebben a fűtési szezonban tehát számíthatnak a rezsicsökkentésre és az ellátás biztosított, a gáztárolókban másfél évnyi lakossági fogyasztásra elegendő készlet van, a hosszú távú szerződések, a folyamatos import és a növekvő hazai kitermelés pedig garantálja a biztonságos energiaellátást."