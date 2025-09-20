Schmitt Pál: a digitális térben is össze tudunk fogni

Schmitt Pál szintén jelen van a budapesti Papp László Sportarénában, ahol a Digitális Polgári Körök első országos rendezvényét tartják. A korábbi köztársasági elnök a HírTV-nek nyilatkozva kiemelte, hogy ez a rendezvény az egész országot lefedi, szerinte csodás érzés, hogy az emberek között járva százaknak lehet köszönni, puszit adni vagy egy közös képet csinálni.

Schmitt Pál és felesége, Makray Katalin szintén megjelentek a Digitális Polgári Körök első országos találkozóján / Fotó: Szabó Miklós

Schmitt Pál örül a fiatalok részvételének

Csupa csillogószemű, jószándékú embert látok

- emelte ki Schmitt Pál, aki szerint éppen az a cél, hogy érezni lehessen az egységben az erőt. A volt államfő arra is kitért, hogy nagyon örül annak is, hogy ennyi fiatalt lát a rendezvénye, akikre nemcsak jövő áprilisban számítanak, hanem még tíz év múlva is.

Amiért kitalálták, hogy megszülessenek a Digitális Polgári Körök az az, hogy megmutassuk, hogy a digitális térben is össze tudunk fogni, és meg tudjuk mutatni, hogy legalább annyian vagyunk és olyan ügyesek vagyunk, mint a másik oldal.

Magyarország korábbi köztársasági elnöke végezetül megjegyezte: a szuverenitás az egyik legfontosabb kérdés ma. Mint fogalmazott: mindenki szuverén, és nem engedünk másoknak sok beleszólást.