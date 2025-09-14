Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Szeréna, Roxána névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Örömtáncot jár az ukrán vezető: a Magyarországot kikerülő, Ukrajna felvételéről szóló EU-s megállapodást üdvözölte

ukrajna
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 14. 18:32
EU-tagságEurópai Unió
Ukrajna miniszterelnök-helyettese arról a már létrejött megállapodásról beszélt, amely szerint az Orbán-kormány vétója ellenére is folytatható az ukrán uniós integráció.

Az Európai Unió „egyedülálló megközelítést alkalmaz” Ukrajna esetében: a cél, hogy az ország integrációja akkor is folytatódjon az EU-ba, ha Magyarország fenntartja vétóját – írja az Ukrajinszka Pravda nyomán az Economox oldala. "Uniós szinten már létezik megállapodás" – fogalmazott az ügy kapcsán az európai integrációért felelős ukrán miniszterelnök-helyettes.

Danish EU Presidency: Doorstep and handshake with European ministers
Tarasz Kacska  Fotó: Ritzau Scanpix via AFP

Tarasz Kacska a kijevi Yalta European Strategy éves eseményén újságíróknak leszögezte: az EU Ukrajna és Moldova esetében olyan módszert fogadott el, melyet korábban a Nyugat-Balkán országainál nem alkalmaztak, holott azok is szembesültek szomszédos országok vétójával.

Mint írják, tradicionálisan az EU politikája az, hogy meg kell győzni az adott tagországot, és amíg ezt nem sikerül, addig blokkolnak. „Két hétre, vagy akár 10 évre is” – magyarázta.

„Nálunk egyedi a helyzet: a tagországok és az Európai Bizottság azt mondják, hogy Ukrajna esetében nem szabad megállni. Konkrétan a tagországok meghatároznak bizonyos követelményeket anélkül, hogy megvárnák a magyarokat. Ez valóban egyedülálló történet” – fogalmazott Kacska.

Amikor Magyarország megváltoztatja álláspontját, akkor lesz formális szavazás

– jelentette ki a kormányfő helyettese, aki szerint az EU arra is felkészülhet majd, hogy bizonyos döntéseket a magyar kormány nélkül hozzanak meg.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu