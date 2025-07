Orbán Viktor: "Ha felvesszük Ukrajnát, felvesszük a háborút"

Jelenleg is zajlik a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor, közismertebb nevén Tusványos, melyen a hagyományoknak megfelelően ezúttal is részt vesz Orbán Viktor. A miniszterelnök ezúttal épp ezért onnan adott interjút a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorának, hogy a hazánkat érintő legfontosabb kérdésekről beszéljen. Orbán Viktor Tusványos kapcsán a kilépés fontosságáról beszélt, hiszen ez az a fórum, ahol a távolabbi tervekről szokott beszélni. "Távlatot nyit előttünk és kiszabadít minket" - magyarázta. Elárulta: szombaton a nagy magyar stratégia tavaly nagy vonalakban bemutatott részleteit fogja majd bemutatni.

Orbán Viktor ismét interjút adott a Jó reggelt, Magyarország! című műsornak Fotó: YouTube

A magyar politikában a nemzet és az ország határai nem esnek egybe, ezért nem csak a magyarországi magyarokról kell gondolkodni. Ez a nemzetben való gondolkodás - magyarázta a miniszterelnök. Tusványos épp erre emlékeztet minket: hogy a határon túli magyarokat is szem előtt kell tartani a politikában.

Emlékeztetett: a rendszerváltás után nagy kérdés volt, hogy országban vagy nemzetben kell gondolkodni. Ma már egyértelmű: a kormány nemzetben gondolkodik. Ennek fontos lépése volt a kettős állampolgárság, de fontos a román-magyar kereskedelmi kapcsolatok kérdése, a Kárpát-medence oktatási intézményeinek helyzete, de akár az autópályák országhatárokig való elvétele is ilyen nemzetben való gondolkodást mutat.

Orbán Viktor emlékeztetett: megszüntettük a magyar-román fizikai határt. "Bevittük Romániát a Schengeni övezetbe."

Orbán Viktor találkozott az új román miniszterelnökkel. Ennek kapcsán elmondta: a határ megszüntetése miatt jó alapról indultak. Elszánt, tapasztalt szakembernek nevezte az új minisztert.

Ukrajna felvétele a háború felvétele

Ukrajna is szóba került. Egyre intenzívebb Brüsszel részéről Ukrajna háborús támogatása és az EU-csatlakozás támogatása is. Orbán Viktor emlékeztetett: tavaly találkozott az ukrán miniszterelnökkel, és elmondta neki, hogy Ukrajna veszített, az orsazáhgnak esélye sincs nyerni egy nukleáris nagyhatalommal szemben. Orbán felajánlotta akkor, hogy közbenjár a békéért, ezt azonban Zelenszkij visszautasította, mondván: az idő nekik dolgozik, ezt a háborút megnyerhetik. Orbán Viktor úgy látja: tavaly jobb esélyek lettek volna a tűzszünetre és a békekötésre, mint most.