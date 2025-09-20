Kocsis Máté: Magyar Péter egész pályafutása egy nagy álhír

Óriási taps fogadta Kocsis Mátét, a Fidesz frakcióvezetőjét a budapesti Papp László Sportarénában, ahol a Digitális Polgári Körök első országos találkozóját tartják. A kormánypárti politikus a Zebra Digitális Polgári Kör alapítója, amelyben elsősorban az álhírek terjedése ellen küzdenek.
Kocsis Máté azzal kezdte a nézők üdvözlését, hogy " mi legalább nem pisztollyal kérjük, hogy tapsoljatok!" - utalva ezzel a legutóbbi tiszás fegyverbotrányra. A politikus ezután azt idézte fel, hogy miként jelent meg és kezdett a köztudatban a zebrákról szóló álhír.
2024. novemberében egy alacsony olvasottságú hírportálon megjelent a hír, miszerint valahol Bicske környékén zebrákat láttak. A cikk nem állította, hogy Orbán Viktornak köze lenne ehhez. 2025. tavaszán egy tiszás utca fórumon Magyar Péter már tényként állítja, hogy Orbán Viktornak zebrái vannak...
- ezzel szemléltetve, hogy miként terjednek az álhírek.
A Fidesz frakcióvezetője kijelentette: az elmúlt napokban a 444 azt írta, hogy Ruszin-Szendi nem viselt lőfegyvert, „csak ráncot vetett a dzsekije”, és a lapot nem zavarja, hogy elismeri: pisztollyal hirdetik a szeretetországot. Aztán felidézte: pár nap múlva egy gazdasági szakértő ugyanazon portálon arról beszélt, hogy Magyar Péter miatt erősödik a forint.
A Telex relativizálta a fegyverbotrányt, mert lőfegyverrel lakossági fórumot tartani pont olyan, mint tilosban parkolni
– mutatott rá a kormánypárti politikus, aki azt is felidézte: a kamuközvélemény-kutatások világában azt írták, hogy vezet a Tisza, „Magyar Pétert már elég lenne királlyá koronázni”, akkor is, ha négy évvel ezelőtt a Horn Gábor- és Pulai-féle közvélemény-kutatók 20 százalékot tévedtek becsléseikben.
Az ilyen álhírek és manipulációk ellen szövetkezett a Zebra DPK, ma este a balos sajtó pedig azt fogja írni, hogy besült Orbánék fegyvere, csak lézengtek a DPK-n – fogalmazott a frakcióvezető a teltházas Arénában.
Hozzátette, a baloldaliak bárkit megbélyegeznek és akkor is hazudnak a kormánypártiakról, amikor kérdeznek.
A Tisza az RTL-től kapott sajtófőnököt, ezért ne várják el, hogy függetlenként tekintsenek rájuk. Nem érdemes velük szóba állni
– szögezte le Kocsis Máté.
A frakcióvezető kiemelte, hogy
Magyar Péter az utcafórumain verbálisan lincselteti azokat, akik tőle kérdeznek és börtönnel fenyegeti azokat, akik kérdeznek a viselt dolgairól.
Ehhez képest a kormányoldal csak finoman jelzi, hogy nem kívánnak propagandistákkal szóba állni. Mint jelezte, minél több emberre van szükség a Zebra DPK soraiba, akik harcolnak a liberális álhírek ellen.
Kocsis Máté kitért a Tisza-adóra is, amiről Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke szólta el magát, majd emlékeztetett, hogy a Tisza Párt ott akar belenyúlni a magyar rendszerbe, ahol Brüsszel is. Ha adót akarna csökkenteni a Tisza, akkor nem kellene titkolóznia jövő tavaszig, mutatott rá a frakcióvezető.
A helyzet az, hogy lebuktak
– tette hozzá Kocsis Máté, kiemelve:
Magyar Péternek az egész pályafutása egy nagy álhír.
Kocsis Máté feltette a kérdést, hogy megéri-e Magyar Péterre bízni az országot.
Aligha
– adott választ önmagának a frakcióvezető. Kocsis Máté leszögezte: ha sokat dolgoznak és fellépnek a liberális propaganda álhírei ellen, akkor Magyar Péterből 2026-ban csak egy új Márki-Zay Péter lesz.
Íme a tömeg a rendezvényről:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.