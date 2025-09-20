Kocsis Máté: Magyar Péter egész pályafutása egy nagy álhír

Óriási taps fogadta Kocsis Mátét, a Fidesz frakcióvezetőjét a budapesti Papp László Sportarénában, ahol a Digitális Polgári Körök első országos találkozóját tartják. A kormánypárti politikus a Zebra Digitális Polgári Kör alapítója, amelyben elsősorban az álhírek terjedése ellen küzdenek.

Kocsis Máté a Zebrák Digitális Polgári Kör alapítója Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Kocsis Máté azzal kezdte a nézők üdvözlését, hogy " mi legalább nem pisztollyal kérjük, hogy tapsoljatok!" - utalva ezzel a legutóbbi tiszás fegyverbotrányra. A politikus ezután azt idézte fel, hogy miként jelent meg és kezdett a köztudatban a zebrákról szóló álhír.

2024. novemberében egy alacsony olvasottságú hírportálon megjelent a hír, miszerint valahol Bicske környékén zebrákat láttak. A cikk nem állította, hogy Orbán Viktornak köze lenne ehhez. 2025. tavaszán egy tiszás utca fórumon Magyar Péter már tényként állítja, hogy Orbán Viktornak zebrái vannak...

- ezzel szemléltetve, hogy miként terjednek az álhírek.

Kocsis Máté Magyar Péterre utalva azt mondta, hogy még nem volt ilyen beteges hazudozó a magyar politikában

A Fidesz frakcióvezetője kijelentette: az elmúlt napokban a 444 azt írta, hogy Ruszin-Szendi nem viselt lőfegyvert, „csak ráncot vetett a dzsekije”, és a lapot nem zavarja, hogy elismeri: pisztollyal hirdetik a szeretetországot. Aztán felidézte: pár nap múlva egy gazdasági szakértő ugyanazon portálon arról beszélt, hogy Magyar Péter miatt erősödik a forint.

A Telex relativizálta a fegyverbotrányt, mert lőfegyverrel lakossági fórumot tartani pont olyan, mint tilosban parkolni

– mutatott rá a kormánypárti politikus, aki azt is felidézte: a kamuközvélemény-kutatások világában azt írták, hogy vezet a Tisza, „Magyar Pétert már elég lenne királlyá koronázni”, akkor is, ha négy évvel ezelőtt a Horn Gábor- és Pulai-féle közvélemény-kutatók 20 százalékot tévedtek becsléseikben.

Az ilyen álhírek és manipulációk ellen szövetkezett a Zebra DPK, ma este a balos sajtó pedig azt fogja írni, hogy besült Orbánék fegyvere, csak lézengtek a DPK-n – fogalmazott a frakcióvezető a teltházas Arénában.

Hozzátette, a baloldaliak bárkit megbélyegeznek és akkor is hazudnak a kormánypártiakról, amikor kérdeznek.

A Tisza az RTL-től kapott sajtófőnököt, ezért ne várják el, hogy függetlenként tekintsenek rájuk. Nem érdemes velük szóba állni

– szögezte le Kocsis Máté.