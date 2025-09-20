Így zendült fel a Papp László Sportarénában a Nélküled

A Papp László Sportarénában zajlott a Digitális Polgári Körök első országos találkozója. Az eseményt a beszédek mellett zenei produkciók is színesítik. Fel lépett már Demjén Ferenc, Pataki Attila és Oláh Gergő is.

A Digitális Polgári Körök megható pillanatokat is tartogatott - Fotó: / Mediaworks



Ám volt, amikor a közönség is dalra fakadt. Rákay Philipp az egyik pillanatban ugyanis arra kérte a közönséget, hogy énekeljék el együtt az Ismerős Arcok Nélküled című számát - amely a magyar labdarúgó válogatott meccsein is gyakran felcsendül.

Rákay Philipp megkérdezte a közönséget, hogy ki az aki szeretne énekelni, majd ezután mindenki feltette a kezét, és együtt elénekelték ezt a gyönyörű dalt, amit a valaki nem ismert, a kivetítőn is követhetett.

Az említett rész 5 óra 18 perctől látható:







